Carla Sesar se proclama subcampeona del Mundo sub-21

Carla Sesar posa con su medalla Taekwondo Galego

La coruñesa Carla Sesar Vila se ha proclamado subcampeona del mundo sub-21 de taekwondo en el campeonato celebrado el 4 de diciembre en Nairobi, Kenia. La joven deportista firmó un recorrido sobresaliente hasta la final, mostrando dominio y constancia en cada combate.

Carla Sesar: "Siempre intento dar lo mejor de mí misma y llegar a lo más alto"

Inició su participación venciendo a la rusa Alisa Potemkina en tres asaltos (1-13, 8-3 y 8-4). En la siguiente ronda superó a la británica Teigan Smith, también en tres asaltos (5-2, 5-6 y 2-2, con desempate por mejor acción).

En cuartos de final se impuso a la kazaja Mariya Sevostyanova (1-3, 5-4 y 7-3). Ya en semifinales derrotó a la jordana Fadia Khirfan en dos asaltos (9-7 y 0-0, resolviéndose por mayor número de acciones).

La final la enfrentó a la marroquí Amina Dehhaoui, vigente campeona del mundo júnior. Pese al esfuerzo, Sesar Vila cayó en dos asaltos (2-10 y 0-7), asegurando aún así una destacada medalla de plata que la consagra entre las mejores competidoras de su categoría a nivel global.