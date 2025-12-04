Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Taekwondo

Carla Sesar se proclama subcampeona del Mundo sub-21

La coruñesa firmó un torneo impecable hasta la final, donde cayó ante Amina Dehhaoui

Redacción
04/12/2025 17:59
Carla Sesar posa con su medalla
Carla Sesar posa con su medalla
Taekwondo Galego
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

La coruñesa Carla Sesar Vila se ha proclamado subcampeona del mundo sub-21 de taekwondo en el campeonato celebrado el 4 de diciembre en Nairobi, Kenia. La joven deportista firmó un recorrido sobresaliente hasta la final, mostrando dominio y constancia en cada combate.

Carla Sesar: “Siempre intento dar lo mejor de mí misma y llegar a lo más alto”

Más información

Inició su participación venciendo a la rusa Alisa Potemkina en tres asaltos (1-13, 8-3 y 8-4). En la siguiente ronda superó a la británica Teigan Smith, también en tres asaltos (5-2, 5-6 y 2-2, con desempate por mejor acción).

En cuartos de final se impuso a la kazaja Mariya Sevostyanova (1-3, 5-4 y 7-3). Ya en semifinales derrotó a la jordana Fadia Khirfan en dos asaltos (9-7 y 0-0, resolviéndose por mayor número de acciones).

La final la enfrentó a la marroquí Amina Dehhaoui, vigente campeona del mundo júnior. Pese al esfuerzo, Sesar Vila cayó en dos asaltos (2-10 y 0-7), asegurando aún así una destacada medalla de plata que la consagra entre las mejores competidoras de su categoría a nivel global.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Antonio Hidalgo, homenajeado antes del Sabadell-Deportivo

Con Villares en casa, Cristian Herrera estrena capitanía en el Deportivo
Xurxo Gómez
Inspección veterinaria previa a la competición

Todo listo para el comienzo del CSI5*W A Coruña 2025
Esther Durán
La afición del Dépor, en el Carlos Belmonte

Todo el deportivismo concentrado en el mismo rincón de la Nova Creu Alta
Sergio Baltar
Luis Horcajada se prepara para lanzar a portería ante Sevilla

Cuatro partidos en quince días: el intenso final de año del OAR
Raúl Ameneiro