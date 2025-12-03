Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Deporte | Hípica

Las jóvenes promesas de la hípica internacional llegan a Casas Novas

El CSI1* de este fin de semana es la oportunidad perfecta para descubrir el talento joven del panorama internacional

Esther Durán
03/12/2025 04:00
Noah Philips durante la edición de 2023
Noah Philips durante la edición de 2023
José Manuel Álvarez
Los aficionados a la hípica de todo el mundo estarán atentos a lo que pase este próximo fin de semana en el Centro Hípico Casas Novas, donde se celebrará una nueva edición del Campeonato Internacional de Saltos.

Javier González Fraga durante el CSI 5* W Casas Novas

Casas Novas acoge una nueva edición del CSI con una gran representación gallega

Más información

Además de la presencia de jinetes y amazonas de renombre como Gilles Thomas, Simon Delestre, Julien Epaillard, Max Kühner o Maikel van der Vleuten, entre otros, uno de los atractivos que presenta este campeonato para el público ecuestre es el gran número de competidores jóvenes que buscan despuntar en la categoría de una estrella, una oportunidad para ver en directo a las futuras estrellas de la hípica y descubrir nuevos talentos.

A lo largo del fin de semana, el público, y todos aquellos que sigan el concurso desde la web, podrán disfrutar de ver en pista a auténticos diamantes en bruto de la hípica como es el caso del español Lucas Morote Soria, la amazona china Ka Lee Carrie Wang o el suizo Noah Philips de Vuyst, quienes con catorce años se presentan como los competidores más jóvenes que saltarán en Casas Novas.

Otro de los nombres que hay que tener en cuenta es el de Elena Vázquez Arrojo, una de las promesas de la hípica nacional y gallega, con tan solo 15 años.

Junto a ella, competirán también, dentro del elenco de jóvenes jinetes y amazonas nacionales, Elena Emilova Pérez (16 años), Olivia Gómez Seoane (17 años), Sergio Madiedo Tomás (17 años), Alicia García Tapetado (19 años), Pablo Santiago Artime (19 años), Manuel Pérez Morillo (19 años), Micaela Álvarez Gutiérrez (17 años).

Dentro de los jóvenes talentos a seguir en Casas Novas, también se encuentran nombres del panorama internacional, como es el caso de la italiana Sara Isabella Riso, de tan solo 17 años o el mexicano Felipe Andrés Sierra, que acaba de cumplir la mayoría de edad.

El CSI Casas Novas se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de los mejores jinetes y amazonas del presente, pero también para ver los primeros pasos de los deportistas que acapararán los podios en el futuro.

