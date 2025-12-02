Juanjo y Brais dominan con claridad el primer tramo de la Liga 981

Imagen de archivo de un partido de la Liga 981 Patricia G. Fraga

Ya se han consumido dos meses de la Liga 981, la mejor competición de futbolín de toda la ciudad de A Coruña. Tras su inicio el pasado 7 de octubre ha habido una pareja que ha estado intratable en la Primera División. El Paketes Team, formado por Juanjo Mato y Brais ha ganado los seis encuentros que ha disputado casi sin conceder opciones a sus rivales.

El trío de cabeza lo completan los vigentes campeones, Santiso y Milu de Rocknrolla, y Los Retirados. Por la zona baja cierran la clasificación The Killers con cinco puntos, uno menos que Pico e Pala y los recién ascendidos Kaki Barbershop, que tras estrenarse con una victoria han sufrido para volver a sumar.

En Segunda División van en cabeza Los Manteiga con 21 puntos en su haber, seguidos de Pongo Chapa y Tortilla Team, ambos con trece puntos, aunque con menos encuentros disputados.

En Tercera domina con puño de hierro el equipo Vamoshostia, que cuenta sus partidos por victorias. Les siguen Los del bemeta y Rayo Vaya Caño. En Cuarta, la división más baja de la liga, destaca Unión Penosa con seis triunfos y cero derrotas. Le siguen Red Vintage y Groufa en el podio de la categoría, aunque bastante alejados a nivel de puntos de la pareja que ocupa el liderato.