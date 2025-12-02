Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Futbolín

Juanjo y Brais dominan con claridad el primer tramo de la Liga 981

La pareja que forma el Paketes Team no ha perdido ningún encuentro hasta el momento

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
02/12/2025 19:02
Imagen de archivo de un partido de la Liga 981
Imagen de archivo de un partido de la Liga 981
Patricia G. Fraga
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Ya se han consumido dos meses de la Liga 981, la mejor competición de futbolín de toda la ciudad de A Coruña. Tras su inicio el pasado 7 de octubre ha habido una pareja que ha estado intratable en la Primera División. El Paketes Team, formado por Juanjo Mato y Brais ha ganado los seis encuentros que ha disputado casi sin conceder opciones a sus rivales.

Partida de futbolín en el bar 981

Más de 60 equipos en la mejor liga de futbolín de A Coruña

Más información

El trío de cabeza lo completan los vigentes campeones, Santiso y Milu de Rocknrolla, y Los Retirados. Por la zona baja cierran la clasificación The Killers con cinco puntos, uno menos que Pico e Pala y los recién ascendidos Kaki Barbershop, que tras estrenarse con una victoria han sufrido para volver a sumar.

En Segunda División van en cabeza Los Manteiga con 21 puntos en su haber, seguidos de Pongo Chapa y Tortilla Team, ambos con trece puntos, aunque con menos encuentros disputados.

En Tercera domina con puño de hierro el equipo Vamoshostia, que cuenta sus partidos por victorias. Les siguen Los del bemeta y Rayo Vaya Caño. En Cuarta, la división más baja de la liga, destaca Unión Penosa con seis triunfos y cero derrotas. Le siguen Red Vintage y Groufa en el podio de la categoría, aunque bastante alejados a nivel de puntos de la pareja que ocupa el liderato.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Marcos Cousillas, durante un Órdenes B - Atlético dos Castros

Marcos Cousillas: “Tras la tercera rotura de cruzado pensé que no volvería, pero soy un enfermo del fútbol”
Santi Mendoza
Juan Diego Molina Martínez, más conocido como Stoichkov en honor al delantero búlgaro de los años 90, celebra su gol con el Deportivo ante el Ceuta en la presente temporada

‘O Percebeiro’, Stoichkov y mil motes más
Lois Novo
Visión del campo de Elviña desde la grada

El Montañeros regresará a Elviña ante el Compostela y el Silva se queda en A Grela
Santi Mendoza
El presidente de la RFGF, Pablo Prieto (i), da la bienvenida a su Junta Directiva a César Fernández (d)

César Fernández, presidente del Cambre, se incorpora a la junta directiva de la RFGF
Santi Mendoza