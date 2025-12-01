El talento nacional salta a la pista en Casas Novas

Imagen de archivo de un salto durante una competición pasada Casas Novas

A partir de este viernes, 5 de diciembre, el Centro Hípico Casas Novas concentrará todas las miradas de los aficionados y aficionadas a la hípica con una nueva edición del Concurso Internacional de Saltos, enmarcado dentro de la Copa del Mundo de Saltos.

Durante el fin de semana, jinetes y amazonas del panorama internacional se medirán en distintas pruebas de las categorías 1 y 5 estrellas. A pocos días de comenzar con el espectáculo, ya se conocen los nombres de los participantes españoles que estarán presentes en A Coruña. Entre ellos destaca Eduardo Álvarez Aznar. El jinete madrileño es un habitual en competiciones internacionales de alto nivel. Tres veces olímpico y considerado uno de los mejores jinetes de salto del país, Eduardo llega a Casas Novas con muchas expectativas de realizar un buen papel.

Junto a él, otro de los jinetes que más interés causa entre el público en este tipo de competiciones es Armando Trapote. Formando un binomio experimentado y de garantías junto a Tornado VS, Armando se encuentra en un gran estado de forma tras ganar este verano el Gran Premio de Maeza y participar en concursos de 5 estrellas de gran nivel.

Otro de los jinetes olímpicos presentes en París 2024 y que participará en Casas Novas será Sergio Álvarez Moya, jinete veterano y con experiencia internacional en grandes competiciones. Completan la lista de participantes nacionales en el CSI 5* jinetes como Iván Serrano Sáez, el local Jesús Baamonde, Teresa Blázquez Abascal, Imma Roquet, Manuel Fernández Saro, Jesus Garmendia y Pello Elorduy.

Para los aficionados que no quieran perderse el espectáculo que se vivirá en Casas Novas, las pruebas pueden seguirse íntegramente en la web del evento.