Casas Novas acoge una nueva edición del CSI con una gran representación gallega

Javier González Fraga durante el CSI 5* W Casas Novas Manuel Queimadelos

Comienza la cuenta atrás para que las puertas del Centro Hípico Casas Novas se abran dando lugar a una nueva edición de invierno de su clásico Concurso de Saltos Internacional. Este viernes, 5 de diciembre, comenzarán las pruebas enmarcadas en las categorías CSI1* y CSI5*, en las que el público podrá disfrutar de los jinetes y amazonas más en forma del momento, así como de las nuevas promesas de la hípica internacional.

El talento nacional salta a la pista en Casas Novas Más información

Además, Casas Novas, se muestra como una oportunidad especial para los jinetes y amazonas de Galicia, competir en casa, delante de su gente, es un aliciente para dar lo mejor de sí en cada prueba del fin de semana. Eso intentará Jesús Baamonde, el único jinete local que participará en la categoría 5* que pertenece a la Copa del Mundo de Saltos. Habitual en las competiciones de alto nivel, Jesús, viene de conseguir la medalla de plata en el Campeonato de España con AGR Troublemaker, uno de los hitos más importantes para la hípica gallega en los últimos años. Su veteranía y experiencia le han llevado a convertirse en un jinete referente en el panorama nacional.

Dentro de la categoría 1* vemos como se amplía la presencia de jinetes y amazonas de la casa. Entre ellos destaca Javier González Fraga, Fino, un jinete consolidado que ya sabe lo que es subirse al podio de Casas Novas, donde en 2024 cuajó una grandísima actuación metiéndose al público en el bolsillo. Junto a él, otro de los nombres propios es Roi Calviño, uno de los jóvenes jinetes más destacados de Galicia, al que ya vimos saltar en la última edición del CSI Casas Novas. Este año, además, competirá junto a su hermana, Ainoa Calviño, quien debuta en Casas Novas, aunque ya acumula experiencia en competiciones importantes como el CSI2* de Portugal.

Paula López Crespo y Xabier Paz González, que ya conocen la competición, repiten participación y cierran la lista de participantes locales dos de las jóvenes promesas de la hípica gallega, Olivia Gómez Seoane y Elena Vázquez Arrojo.