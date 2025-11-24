La campeona del Mundo Nina Ryzhenkova se suma al Cidade de A Coruña

Nina Ryzhenkova Cedida

La campeona del Mundo de wakesurf, Nina Ryzhenkova, surcará este fin de semana las aguas de A Coruña, ya que ha confirmado su participación en el trofeo Cidade da Coruña de este deporte que organiza Marina Coruña como parte del A Coruña Nautical Festival.

Ryzhenkova se une a la catalana Noah Tamaral Torres, subcampeona de Europa de wakeboard en 2024 y 2025, para formar un cartel de primerísimo nivel de cara a la competición de este fin de semana. Las aguas coruñesas albergarán campeonatos tanto de base como de élite de wakeboard y wakesurf con 25 participantes del más alto nivel.

La organización ha programado una hora de exhibición de las estrellas de wakeboard y wakesurf en la zona de O Parrote entre las 12.30 y las 13.30 horas de este sábado, justo antes de que dé comienzo la gran final de la competición. Los primeros participantes saltarán a las aguas herculinas a partir de las 11.00 horas, cuando dará comienzo de manera oficial el trofeo Cidade da Coruña.