O Noso Deporte | Polideportivo

Más de 300 personas acuden al primer congreso Techsportnow

Unió innovación, deporte y tecnología en A Coruña

Sergio Baltar
23/11/2025 21:23
Una de las mesas del congreso
Agaxede

El congreso Techsportnow Coruña 2025, organizado por Agaxede, ha concluido tras dos jornadas de intensa actividad (21 y 22 de noviembre), en las que participaron más de 300 personas entre profesionales del deporte, la tecnología, el ámbito académico, startups y entidades públicas y privadas.

Los contenidos se articularon en torno a grandes áreas temáticas: tecnologías de IA para el rendimiento deportivo, innovación y transformación digital en el deporte, tendencias de IA en el fitness y gestión deportiva basada en datos y nuevas herramientas tecnológicas. La presencia de expertos nacionales, de Chile, Uruguay y Portugal, enriqueció el intercambio de conocimientos y experiencias.

El congreso desarrolló un completo programa compuesto por ponencias, mesas redondas, presentaciones de proyectos y espacios de networking, centrados en la inteligencia artificial aplicada al deporte. En la recepción municipal que presidió Gonzalo Castro en el Salón de Plenos del Palacio Municipal de María Pita, asumió el compromiso de asegurar el apoyo municipal al siguiente congreso que siendo de carácter bienal será en 2027. 

Castro fue uno de los encargados de presidir la mesa inaugural junto a Alejandro Blanco, presidente del COE; Eduardo Blanco, presidente de Agaxede; e Iván Clavel, representante de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia.

