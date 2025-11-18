A Coruña acogerá el congreso Technosportnow sobre deporte, innovación de IA
El evento contará con 20 ponentes nacionales e internacionales expertos en la aplicación de la inteligencia artificial al deporte
En la mañana de este martes, el Palacio Municipal de María Pita acogió la presentación del congreso Techsportnow, un evento sobre deporte, innovación e inteligencia artificial. Participó en el acto Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo. Ofreció unas palabras en las que incidió en que “el gobierno de Inés Rey está impulsando numerosas iniciativas vinculadas a las nuevas tecnologías y a la aplicación de la inteligencia artificial, que tuvieron como germen la instalación en la ciudad de la AESIA”.
Gonzalo Castro estuvo acompañado del presidente de Agaxede y director del congreso, Eduardo Blanco.
La primera edición de este congreso se celebrará el 21 y 22 de noviembre en el paraninfo de la Universidad de A Coruña. Está organizado por la Asociación Galega de Xestión Deportiva (Agaxede) y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña.
Durante ambas jornadas participarán 20 ponentes expertos en Inteligencia Artificial aplicada al deporte procedentes de España, Portugal y Latinoamérica. Destaca la presencia de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COI) y la de Ignasi Belda, director general de AESIA. Por lo pronto, ya hay más de 300 personas inscritas.
El programa se estructurará en cuatro bloques temáticos:
- IA para el Rendimiento Deportivo: herramientas para optimizar el entrenamiento, prevenir lesiones y personalizar procesos.
- Novedades de la IA en el Deporte: comunicaciones y presentación de proyectos y experiencias innovadoras con IA en el deporte.
- La IA en el futuro del Fitness: la comunicación del presente y futuro de la IA en el sector del Fitness.
- La IA en la Dirección y Gestión Deportiva: soluciones para las decisiones estratégicas basadas en el análisis de datos, equipamientos e infraestructuras, la seguridad y la mejora de servicios y procesos.
El congreso combinará relatorios, mesas redondas y comunicaciones para ofrecer una visión de la relación existente entre el deporte y la tecnología.