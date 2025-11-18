A Coruña acogerá el congreso Technosportnow sobre deporte, innovación de IA

De izquierda a derecha: Manuel Vázquez, concejal de Deportes; Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo y Eduardo Blanco, presidente de Agaxede y director del congreso Concello da Coruña

En la mañana de este martes, el Palacio Municipal de María Pita acogió la presentación del congreso Techsportnow, un evento sobre deporte, innovación e inteligencia artificial. Participó en el acto Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo. Ofreció unas palabras en las que incidió en que “el gobierno de Inés Rey está impulsando numerosas iniciativas vinculadas a las nuevas tecnologías y a la aplicación de la inteligencia artificial, que tuvieron como germen la instalación en la ciudad de la AESIA”.

Gonzalo Castro estuvo acompañado del presidente de Agaxede y director del congreso, Eduardo Blanco.

La primera edición de este congreso se celebrará el 21 y 22 de noviembre en el paraninfo de la Universidad de A Coruña. Está organizado por la Asociación Galega de Xestión Deportiva (Agaxede) y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña.

Durante ambas jornadas participarán 20 ponentes expertos en Inteligencia Artificial aplicada al deporte procedentes de España, Portugal y Latinoamérica. Destaca la presencia de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COI) y la de Ignasi Belda, director general de AESIA. Por lo pronto, ya hay más de 300 personas inscritas.

El programa se estructurará en cuatro bloques temáticos:

IA para el Rendimiento Deportivo: herramientas para optimizar el entrenamiento, prevenir lesiones y personalizar procesos.

Novedades de la IA en el Deporte: comunicaciones y presentación de proyectos y experiencias innovadoras con IA en el deporte.

La IA en el futuro del Fitness: la comunicación del presente y futuro de la IA en el sector del Fitness.

La IA en la Dirección y Gestión Deportiva: soluciones para las decisiones estratégicas basadas en el análisis de datos, equipamientos e infraestructuras, la seguridad y la mejora de servicios y procesos.

El congreso combinará relatorios, mesas redondas y comunicaciones para ofrecer una visión de la relación existente entre el deporte y la tecnología.