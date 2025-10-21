Unai Cereijo se proclama subcampeón del mundo júnior

Unai Cereijo Raniero Corbelletti

Subcampeón del mundo júnior en 2024 y subcampeón del mundo júnior en 2025. Unai Cereijo se colgó la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de patinaje artístico que se está disputando en Pekín (China). El patinador coruñés, pese a un brillante actuación en el programa largo, no pudo defender la primera posición con la que había acabado el corto, pero sí fue suficiente para repetir posición en el podio por detrás del también español Guillermo Gómez. El portugués João Cruz cerró el podio con el bronce.

El luso, con un impecable ejercicio, elevó el listón de la final. Con sus 219.73 puntos se aseguraba por un lado el podio, por delante del italiano Gianmaria Giacomi y de su compatriota Martim Rodrigues, y por otro dejaba claro que el que quisiera ganar tenía que sobrepasar la barrera de los 200 puntos. Guillermo Gómez fue el siguiente en saltar a la pista (actuaron en orden inverso a la clasificación en el corto). El campeón de todo demostró toda su calidad de saltos y piruetas, sobre todo su velocidad endiablada de giros, y se fue hasta los 261.02 puntos.

A Unai Cereijo le tocaba salir después de esa impresionante actuación y no es nada fácil la papeleta de mantener la concentración y a los nervios a raya. El del CPA Maxia, con Living my dream (Viviendo mi sueño), limpió completamente el ejercicio, sin fallos, técnicamente impoluto y con una gran conexión con la música y con el público. Al terminar, se abrazaba con su entrenadora y tía, Rosa García, que le esperaba en el sofá de las puntuaciones, finalmente de 234.77. Una nota de escándalo, sobre todo para la categoría júnior, que le valió para hacerse con la plata.

Y es que Cereijo ha tenido la mala suerte de coincidir en el tiempo y generación con un Gómez que está llamado a marcar una época en el patinaje artístico. Pese a ello, no se ha rendido y a base de trabajo ha ido acercándose más y más a su rival, con el que el año que viene subirá a la categoría sénior. Por el camino, el arteixano ha sido doble campeón de Europa, juvenil y júnior, y doble subcampeón del mundo. Unos resultados que a la vez confirman a su entrenadora, Rosa García, como una de las gurús de esta disciplina ya que ha coincidido en el tiempo con un Lucas Yáñez que fue doble campeón del mundo júnior, bronce el año pasado en el Mundial sénior y oro ya este curso en el Europeo.