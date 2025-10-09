Regresa el Trofeo Internacional Ferenc Szabó de halterofilia

Digna Silo será una de las participantes Quintana

Este sábado regresa la mejor halterofilia a A Coruña con la cuarta edición del Trofeo Internacional Ferec Szabó, que se celebrará durante toda la jornada en el polideportivo municipal de Los Rosales. Se trata de una de las actividades organizadas por el Club Halterofilia Coruña encaminadas a fomentar el deporte base.

La competición contará con dos partes diferenciadas. Durante la mañana se disputará el Criterium de Promesas Ferenc Szabó con los sesenta mejores deportistas de base en hasta cuatro categorías. Por la tarde tendrá lugar el Trofeo Internacional Ferenc Szabó en categoría sub-23 con delegaciones de España y Europa invitadas por la organización.

En esta edición serán doce equipos participantes: Urbis (Vizcaya), CDUS (Salamanca), Frankfurt (Alemania), una selección de Malta, un equipo de Parma (Italia), un combinado de Ljubljana (Eslovenia), así como los combinados A, B y C del organizador Club Halterofilia Coruña.

La jornada de mañana dará comienzo a las 9.00 horas, con la entrega de trofeos a las 13.00 horas. La primera tanda de la tarde empezará a las 16.00 horas con la competición masculina, la femenina se celebrará a partir de las 18.30 horas y la ceremonia de trofeos está prevista para las 20.00 horas.

Entre los participantes encontramos deportistas de la élite mundial, medallistas en campeonatos del mundo y de Europa. Del CH Coruña participan Paula Canedo (subcampeona Europa sub-15), Digna Silo (subcampeona Europa sub-15), Ruth Fuentefría (subcampeona del mundo sub-17) e Irene Blanco (campeona del mundo sub-17). Del Cambre Eduarda Souza (medallista Campeonato Panamericano) y del equipo salmantino Marta García (campeona de Europa) y José F. García (campeón de Europa sub-15). También estarán presentes el alemán Constantin Schwarzer (campeón de Europa sub-17) y la italiana Lavina Magistris (medallista campeonato de Europa sub-17).