Javier Balsa, en la piscina de Arteixo, antes de un entrenamiento Patricia G. Fraga

Madrid. 12 de noviembre. Final del Campeonato de España de 50 libres. Javier Balsa (Arteixo, 2005) se concentra en la cámara de salidas, donde le gusta aislarse del mundo, aunque esta vez no puede evitar mirar alrededor porque tiene a su lado a los mejores esprintes nacionales, incluso un subcampeón olímpico. “¿Qué pinto yo aquí?”, se pregunta. “Seguro que no me conoce nadie”, piensa. Pero se lo ha ganado a pulso con una sólida actuación en las eliminatorias con récord gallego incluido: 22.11 segundos. La megafonía anuncia su nombre. Calle siete. Se quita la ropa y pone la mente en blanco, uno de sus rituales, justo antes de subirse al poyete para tirarse al agua en cuanto suena la bocina. Nada lo más rápido que le permiten sus brazos y sus piernas los dos largos de la piscina de 25 metros. Vuela en la ida. Le cuesta más en la vuelta. Solo respira una vez en todo el trayecto. Al tocar la pared, mira el marcador. No solo es subcampeón de España. Acaba de hacer historia al convertirse en el primer gallego en bajar de los 22 segundos. El más rápido de la historia. “Le di al palo”, bromea. Porque marcó 21.99. Solo una centésima.

“Con los entrenos que estaba haciendo sabía que estaba bastante rápido, pero no perseguía a ciencia cierta un objetivo, por decirlo así”, reconoce el nadador del CN Coruña. “Yo sabía que estaba bastante bien, pero no me decía, ‘venga, voy a nadar por debajo de 22 segundos’”, continúa. En verano había batido el récord gallego de 100 libres en larga y sabía que podía caer otro también, por más que la piscina corta le perjudique. “Cuando hago el viraje, me cuesta mucho volver a coger velocidad. En la final se ve que voy de los primeros y seguramente sea el peor de todos en el segundo largo”, analiza. Una prueba como esta, que se decide en menos de lo que dura un anuncio o un reel de Instagram, todo está milimétricamente medido, sin lugar a la improvisación. Salida, patadas en el subactuático, brazadas, viraje y llegada ajustada. Cada detalle cuenta para ir arañándole centésimas al crono. Y en el caso del coruñés, que no hace ni medio año que decidió apostar todo por la natación, el margen de mejora es amplísimo. “Me fallan los virajes. Y también que respiro una vez, sobre los 35 metros”, valora.

Con su entrenador de toda la vida

Porque Javier Balsa es un verso suelto. Mientras la mayoría de los nadadores de élite pertenecen a un grupo de entrenamiento, bien en un centro, bien en un club, él compagina el deporte con sus estudios de INEF, compite por el CN Coruña, pero se entrena por su cuenta en Arteixo, “a diez minutos de casa”, a las órdenes de Borja Soto, su entrenador de toda la vida, a veces solo, “y ahí sí que cuesta”, otras junto al técnico o acompañado por Roi Sendino. Es cierto que las sesiones de los velocistas no son tan duras, en cuanto a volumen, que las de los fondistas. “Yo siempre fui más explosivo. No me cambiaría por un nadador de fondo. Creo que podría llegar bien hasta un 200. A partir de ahí ya nada”, indica. Pero también es una especialidad más ingrata. Meses y meses de entrenamiento para que unas centésimas marquen el veredicto: “Si tienes un mal viraje, te quedas largo y no te impulsas en la pared, te quedas fuera de la final, por lo que no puedes volver a nadar por la tarde y te quedas sin demostrar lo rápido que estabas”.

"Me quedé con la espina de los 100 metros, a ver si me la quito en el Gallego" Javier Balsa

Le pasó en los 100 metros del Campeonato de España, al día siguiente de su gran momento. “No me gustó. Viendo cómo me había salido el 50, pensé que iba a ir bastante más rápido. Y fue bien hasta la mitad, pero después me frenaron los virajes”, explica. Así que espera quitarse la espina en el Campeonato Gallego que se disputará el próximo mes, en el que reconoce que se centrará sobre todo en el hectómetro, en el que cree que puede tener opciones de escribir su nombre en la tabla de récords gallegos. Pero sobre todo se enfoca en la temporada de verano, cuando empiece la competición en piscina larga. “No puedo entrenar en piscina de 50 metros (en A Coruña solo hay una, en la Casa del Agua y es privada, y en Galicia, cuatro) pero me beneficia. En 100 solo hay un viraje. Y en 50, ninguno”, añade. Y, por qué no, copar todos los récords autonómicos: 50 y 100 en corta; 50 y 100 en larga. Ya tiene la mitad.

Todavía busca su techo. En apenas unos meses centrado en la natación, ya se ha puesto al nivel de los grandes en un momento en el que la velocidad española vive uno de sus grandes momentos. En Madrid, el prodigio Luca Hoek reventó el récord de España de 100 metros (no nadó el 50 por problemas físicos), quedándose muy cerca de la plusmarca mundial de categoría júnior. Y en 200, Miguel Pérez-Godoy, el único que fue capaz de batir al coruñés en los 50 metros (sin contar al egipcio Youssef Ramadan y el canadiense Josh Liendo), lo hizo en 200. “Luca es de otro nivel. Nada superbonito. Y Miguel está muy fuerte. Yo no me veo compitiendo contra ellos. Son de otra pasta. Pero sí ir pasito a pasito todos los días para acercarme lo máximo posible. Porque nunca se sabe”, dice.

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Habla con humildad, pero a la vez con la ambición del que sabe que el trabajo no va a faltar. Y porque en el agua va a toda velocidad, pero fuera de ella afronta la vida con otra tranquilidad. “Me gusta tomarme las cosas con calma y suelo dejarlo todo para última hora. Cuando tengo que entrenar ya me tomo las cosas más en serio”. La piscina, como si su apellido le hubiese marcado un destino ligado a los deportes acuáticos (“me han echo muchas veces el chiste”, reconoce entre risas), le cambia. “Entro y desconecto. Desaparecen todos los problemas. Es una suerte”. Y otro ingrediente más en su receta para el éxito.