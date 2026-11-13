Doble récord del coruñés Javier Balsa, primer gallego que rompe la barrera de los 22 segundos en los 50 metros libres

Javier Balsa Cedida

Javier Balsa, del Club Natación Coruña, firmó la actuación coruñesa más destacada en la primera jornada del Campeonato de España absoluto en piscina corta que se está disputando en Madrid. El coruñés se confirmó como el hombre más rápido de Galicia en el agua al batir el récord autonómico de los 50 metros libres por dos veces. En las preliminares con un tiempo de 22.12 segundos, lo que le dio el pase a la final, en la que obtuvo el cuarto puesto con plata nacional (el campeonato es open y es abierto a extranjeros), con un nuevo récord, por primera vez por debajo de la barrera de los 22 segundos: 21.99. Histórico.

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Balsa, de 21 años y que hace unos meses ya había batido la plusmarca gallega de 100 libres en piscina de 50 metros (50.44 segundos), rebajó la anterior marca que estaba en posesión del lucense Martín Vázquez (CN Portamiñá) con 22.16. Fue el segundo español de la final, solo por detrás del internacional Miguel Pérez (21.77). El ganador fue el egipcio Youssef Tarek Ramadan, con 21.03 (récord de los campeonatos) y segundo se clasificó el canadiense Josh Liendo, subcampeón olímpico en 100 mariposa (21.11).