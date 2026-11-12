Representación coruñesa en el Campeonato de España de natación

Imagen de archivo de Mateo García y Paula Otero Cedida

Madrid acoge desde este jueves una de las citas más importantes del año en la natación nacional, como es el Campeonato de España absoluto en piscina de 25 metros. La cita, que se celebrará en la Piscina Mundial 86, contará con presencia coruñesa a través de cinco deportistas y tres clubes.

Tras su despedida del CN Arteixo y su fichaje por el Santa Olaya, Paula Otero participará hasta en cuatro pruebas en esta cita: 400 metros libres, 1.500 metros libres, 200 metros libres y 800 metros libres. Tanto en 1.500 como en 800 coincidirá con María de Valdés, que estuvo afincada en A Coruña durante siete años antes de sumarse a las filas del CN Mataró.

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Siguen en el CN Arteixo y viajarán a Madrid Mateo García y Alba Gómez. Mateo nadará las pruebas de 400, 800 y 1.500 metros en estilo libre, mientras que Alba hará lo propio con las de 50 metros libres, 100 metros estilos y 100 metros libres.

Por último, completan la convocatoria herculina dos deportistas del CN Coruña: Manuel Souto y Javier Balsa. Manuel participará en las pruebas de 400 metros libres (donde coincidirá con Mateo García) y 200 metros libres. Su compañero Javier nadará los 50 metros libres y los 100 metros libres. La competición se desarrollará en Madrid hasta el domingo, día 15 de noviembre.