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Salvamento y socorrismo

A Coruña acoge la tercera edición de las Jornadas Técnicas de Salvamento y Socorrismo

Aschwin Wildeboer, exnadador español olímpico y medallista mundial, dirigirá la sesión práctica en la piscina de Riazor

Esther DuránA Coruña
05/11/2026 05:00
Aschwin Wildeboer señala su nombre entre los deportistas del CN Sabadell que fueron olímpicos en Atenas 2004
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A Coruña acogerá el 7 y 8 de noviembre la tercera edición del Congreso Técnico de Salvamento y Socorrismo, organizado por la Federación Gallega  (FESSGA) con la colaboración del Concello da Coruña y la Federación Gallega de Natación (FEGAN). 

El encuentro reunirá a unos 50 participantes de diferentes ámbitos de este deporte, incluyendo personal técnico, árbitros, atletas y responsables de la organización de competiciones. El congreso tendrá lugar en el hotel Riazor y la Piscina Municipal de Riazor, con un programa que combinará formación teórica con práctica deportiva. 

A lo largo de los dos días se tratarán temas relacionados con técnicas de natación, rendimiento en pruebas de arena, psicología deportiva y organización de eventos, entre otros. 

Una de las principales novedades de esta edición será la realización de una sesión práctica en la piscina de Riazor, que estará a cargo del nadador olímpico y medallista mundial Aschwin Wildeboer, actividad programada para las 16.00 horas del sábado. Hasta las 19.00, el deportista catalán profundizará en los aspectos técnicos de la natación en olas subacuáticas.

El encuentro tiene como objetivo proporcionar nuevas herramientas y metodologías de aprendizaje a los diferentes profesionales y atletas vinculados al socorrismo y los primeros auxilios, contribuyendo a la evolución de esta disciplina tanto en el deporte base como en el de alto nivel. Asimismo, busca promover el intercambio de conocimientos y fortalecer la colaboración entre atletas, equipos técnicos, árbitros, clubes y federaciones.

Un deporte que, además, ayuda a salvar vidas

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El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó la importancia de que A Coruña acoja iniciativas de este tipo, que contribuyen a la formación y especialización en el ámbito deportivo. "Desde el Concello seguimos comprometidos con el apoyo a encuentros que favorezcan el intercambio de conocimientos, la mejora de la preparación de atletas y profesionales y la colaboración entre clubes y federaciones, contribuyendo así a la promoción del deporte en nuestra ciudad», afirmó Vázquez.

El programa comenzará el sábado con una primera sesión teórica entre las 10.00 y las 14.00 horas. Por la tarde, la actividad práctica tendrá lugar en la piscina de Riazor. La actividad continuará el domingo con una nueva sesión de formación (10.00 a 14,00 horas).

El evento reunirá a profesionales y especialistas de diferentes ámbitos del salvamento y los primeros auxilios en A Coruña, promoviendo la actualización de conocimientos y el intercambio de experiencias en torno a la formación, la tecnología y el rendimiento deportivo.

El Concello da Coruña colabora en la celebración de esta iniciativa, que contribuye a la promoción de la formación especializada y el desarrollo del salvamento y los primeros auxilios como disciplina deportiva.

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