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O Noso Deporte | Natación adaptada

Almudena Quereda queda cuarta en el Mundial de aguas abiertas

La coruñesa estuvo a punto de abandonar la piscina, pero recuperó su amor por el agua para competir en Cerdeña

María Varela
María Varela
20/09/2026 17:55
Almudena quereda Patricia G. Fraga (6)
Almudena Quereda 
Patricia G. Fraga
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Almudena Quereda no es de esas personas que suela tirar la toalla con facilidad. No lo hizo cuando tuvo un accidente por el que sufrió la amputación de su pierna derecha de rodilla para abajo, además de causarle graves heridas en un brazo. La resiliencia es la palabra que mejor define a la coruñesa. Y este último año ha necesitado tirar de ella cuando, tras continuas decepciones, el amor por la natación empezó a flaquear. Pero también de ello ha sabido salir con fuerza y con una cuarta posición en la categoría S7-S10 de la World Para Swimming Open Water Cup celebrada el sábado en Alguero (Cerdeña, Italia) demuestra que, aunque nunca se llegó a ir del todo, está de vuelta.

"Creo que puedo hacer top cinco", decía antes de viajar, consciente de que defendía la plata de hacía un año, pero también de que después de todos los devenires del curso, lo único que quería era "disfrutar". "La temporada pasada no se cumplieron los compromisos adquiridos con mi equipo de entrenamiento y ya llevaba un año y medio entrenando sola, desde que María (de Valdés) se fue a los Juegos Olímpicos de París. Y eso me pesó mucho a nivel mental", explica la nadadora. "Y eso derivó en una falta de planificación de las dos competiciones importantes, la Copa del Mundo en piscina en Barcelona, a la que no pude ir, y el Campeonato de España máster de aguas abiertas, en el que defendía el título y fue un desastre de planificación de la Federación que nos bajó de 3.000 a 1.500 metros", continúa.

La gesta de Almudena Quereda: Campeona de España de aguas abiertas contra nadadoras sin discapacidad

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El desencanto fue tal que llegó a odiar la natación. Hasta que se fue de vacaciones a Menorca. "Me fui muy quemada", recuerda. Tanto que incluso abandonó las redes sociales y no participó en las travesías veraniegas. Pero allí reconectó con el agua. Recuperó la pasión. Y lo que iban a ser dos semanas se convirtieron en dos meses de concentración y entrenamientos allí. "Hicimos una planificación muy buena a nivel de entrenamientos y conseguí una eficacia que no tenía hasta la fecha", apunta. Pero eso no era lo prioritario. "Lo más importante es que he recuperado el amor por la natación y continúo motivada de cara a la próxima temporada después de este Mundial". La cuarta plaza le refrenda más en esta misión. Entrenar y disfrutar. Competir y ser feliz.

Almudena Quereda

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