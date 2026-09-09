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O Noso Deporte | Natación

Jacobo Garrido abre el Europeo con plata y récord de España en 100 mariposa

El coruñés, al que aún le queda por competir en 100 y 400 metros libres, solo fue superado por el italiano Simone Barlaam

María Varela
María Varela
09/09/2026 20:26
Jacobo Garrido
Jacobo Garrido
Archivo DXT Campeón
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Jacobo Garrido abrió su participación en el Campeonato de Europa de natación adaptada que se está disputando en Kocaeli (Turquía) con la medalla de plata en los 100 metros mariposa de la clase S9. Un resultado que además llegó acompañado de un nuevo récord de España, lo que demuestra que el coruñés está en un gran momento de forma para afrontar las otras dos pruebas en las que participará en la cita continental: 100 libres y, sobre todo, 400 libres, su gran baza. 

A pesar de que Garrido es un especialista en pruebas de fondo y de estilo libre, hace tiempo que incorporó la mariposa a su repertorio. Sus progresos han sido constantes y este miércoles le llevaron hasta el segundo escalón del podio europeo. Solo le superó el italiano Simone Barlaam, una de las grandes estrellas de la natación adaptada mundial. Este marcó un tiempo de 58.20 segundos por los 1.00.91 que firmó el coruñés, nuevo récord de España arrebatándoselo a su amigo recientemente retirado José Marí Alcaraz. El bronce fue para el francés Hector Denayer (1:02.10).

Jacobo Garrido se proclama subcampeón del mundo de 400 libres

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Por la mañana, Garrido había pasado sin dificultades la criba de las series. En realidad, solo se quedaba uno fuera, por lo que se limitó a cumplir con el expediente y con 1:02.74 se clasificó en tercera posición. Pero se había reservado fuerzas y lo mejor para la final de la tarde, en la que se superó a sí mismo para subirse al podio a recoger su primera medalla del campeonato. Puede que no sea la última. 

Este jueves volverá a la piscina para los 100 libres. No es su mayor especialidad, pero en los últimos años ha ido ganando velocidad y mejorando sus tiempos. Simone Barlaam volverá a ser el favorito, igual que en los 400 libres de este viernes. De hecho, ambos protagonizaron el año pasado un gran duelo en el Mundial que acabó con el italiano en primera posición y el coruñés subcampeón en su regreso a un podio internacional. 

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