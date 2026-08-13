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O Noso Deporte | Natación

Paula Otero se queda fuera de la final europea de 1.500 metros

La coruñesa, que registró el decimotercer mejor crono de las series semifinales, nadará este domingo, último día de los campeonatos, el 400 libre

Esther Durán
13/08/2026 14:10
Paula Otero, durante los Europeos de París 2026
Paula Otero, durante los Europeos de París 2026
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La coruñesa Paula Otero falló en su primer intento de alcanzar una final de piscina en los Campeonatos de Europa que se están celebrando en París, al firmar el decimotercer tiempo en las series semifinales de 1.500 metros.

Otero es la única de las tres españoles en liza que no nadará por las medallas. María de Valdés registró la séptima mejor marca (16:18.54) y Ángela Martínez (16:22.43), la octava, la última con acceso a la carrera definitiva.

La gran favorita, la italiana Simona Quadarella, no defraudó. Fue la más veloz, de largo. Paró el crono en 16:05.28, casi tres segundos y medio menos que la siguiente, la rusa (compite bajo bandera neutral) Kseniia Misharina (16:08.71). La tercera, la alemana Isabel Gose, fue algo más de cinco segundos más lenta (16:10.51).

Paula Otero nadó la tercera y última serie, en la que participaron diez mujeres, donde compartió piscina con Quadarella, Misharina y su amiga De Valdés. Arrancó lenta y aceleró a partir del segundo 50. Se mantuvo en la séptima plaza hasta el paso por los 450 metros. 

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En el medio kilómetro tocó sexta, posición que conservó hasta el 850. Regresó a la séptima, en la que terminó, pese a hacer el mejor parcial (32.33) de la segunda mitad de la prueba. Acabó a quince segundos de María de Valdés, ex del herculino CN Liceo, cuarta en esta semifinal, y, en el cómputo global, a algo más de catorce de Ángela Martínez.

La coruñesa, undécima en la prueba de cinco kilómetros en aguas abiertas celebrada en el río Sena de la capital francesa, y séptima en la de sprint eliminación de 3.000 metros, tendrá una segunda oportunidad en la piscina. Este domingo, último día de los campeonatos, nadará el 400 libre.

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