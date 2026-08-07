La coruñesa Paula Otero, séptima en 3 kilómetros knock out del Campeonato de Europa

Paula Otero, durante el Campeonato de Europa que se está disputando en París RFEN

Séptima posición para Paula Otero en los 3 kilómetros knock out del Campeonato de Europa de aguas abiertas que se está disputando en el circuito olímpico del río Sena parisino. La nadadora coruñesa llegó a la final de una cara y dura prueba en la que se colgó el oro la alemana Isabel Gose, seguida por la húngara Bettina Fabian y la italiana Ginevra Tadeucci, campeona los días previos en los 5 y 10 kilómetros.

"Las dos primeras rondas súper bien, me notaba que iba de menos a más y gestionando bien las boyas. Pero en la ronda final me ha costado la salida, que creo que es lo más importante. Me ha dado rabia porque no pude pelear por algo más, pero el objetivo estaba cumplido con estar en la final", indicó la coruñesa.

La del CN Arteixo, undécima en los 5 kilómetros del miércoles, superó la primera criba, los primeros 1.500 metros, en quinta posición. Las diez primeras se clasificaban para las semifinales, en las que había que afrontar otros 1.000 metros. La mitad, cinco, pasaban a la final; la otra mitad quedaban eliminadas. Otero fue quinta, con lo que logró billete para los últimos 500 metros. Se quedó fuera la otra española, Clara Martínez de Salinas, aunque en la otra semifinal también fue quinta Candela Sánchez, con lo que se unió a la coruñesa.

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En la final, la alemana Isabel Gose aceleró el ritmo desde el inicio, encareciendo la prueba. A mitad de recorrido, Paula Otero incluso se situaba en la tercera plaza. En la recta final, las tres más fuertes aceleraron y fue perdiendo posiciones, pero todavía entre las ocho mejores y en la foto finish de la meta logró la séptima plaza por delante de la polaca Klaudia Tarasiewicz, que había sido cuarta tanto en 5 y como en 10. Candela Sánchez, por su parte, acabó novena.

Categoría masculina

Mateo García, también del CN Arteixo, se quedó a las puertas de la final después de haber dado la sorpresa en la primera eliminatoria y ocupar puestos de clasificación durante buena parte de la semifinal, salvo en la llegada. El húngaro David Betlehem rompió la maldición de las platas, en 5 y 10 kilómetros, para proclamarse campeón por delante de un doblete local formado por Marc Antoine Olivier y Logan Fontaine.

"Los dos primeros días no estaba muy contento con el resultado, pero ahora le dimos la vuelta al campeonato. Muy contento porque me quedé cerca de la final y la perdí solo al toque", valoró en las redes sociales de la Federación Española de Natación.

El arteixano completó unos primeros 1.500 metros brillantes al ser cuarto, solo superado por un trío de primerísimo nivel integrado por el alemán Florian Wellbrock, el húngaro David Betlehem y el también teutón Oliver Klement (el podio de los 10 kilómetros). El otro español, el vigués Mario Méndez, no consiguió superar el corte de los diez primeros.

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En la segunda manga, García, que en los días previos había quedado de 17 en los 10 kilómetros y de 23 en los 5, mantuvo la estrategia de intentar seguir la estela de los favoritos en los 1.000 metros del recorrido y llegó a los metros finales bien posicionado, pero tuvo un problema en la llegada, en la que se le echaron encima tres rivales y no le cuadró bien la brazada para llegada. Por menos de dos décimas se quedó fuera de la final en séptima posición.

Mateo García finalizó así su actuación en París. Paula Otero seguirá en la capital francesa ya que la próxima semana competirá en la piscina en los 1.500 y los 400 metros libres.