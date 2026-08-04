Mateo García asoma la cabeza pero acaba fuera del 'top' 10 en los 10 kilómetros del Europeo

Mateo García, durante la prueba de 10 kilómetros del Europeo RFEN

Mario Méndez y Mateo García no pudieron entrar en el top diez de los 10 kilómetros con los que el Campeonato de Europa, que se está disputando en París, abrió la modalidad de aguas abiertas. Los dos nadadores gallegos hicieron una buena prueba, caracterizada por la dureza de las corrientes del río Sena, mismo escenario que en los Juegos Olímpicos de hace dos años. Pero se quedaron descolgados cuando el grupo de cabeza empezó a acelerar para jugarse el color de las medallas. El vigués finalmente ocupó el puesto 13 mientras que el arteixano llegó un poco más atrás, el 17 y ya a un minuto del ganador, el alemán Florian Wellbrock, que logró el único título que le faltaba y al que acompañaron en el podio el húngaro David Betlehem y su compatriota Oliver Klemet.

Fue el propio Wellbrock el que marcó el ritmo desde el principio, con ese estilo que le caracteriza, de brazada larga y cadencia lenta, casi como si no fuera haciendo esfuerzo. Al alemán le gusta ponerse en cabeza para evitarse líos de golpes mientras sus rivales se pusieron a su estela. También Méndez y García, que se mantenían agazapados con los favoritos, entre los puestos 15 y 25 y a escasos 15 segundos del líder de la carrera.

El escenario cambió cuando Betlehem, el ganador de la Copa del Mundo, adelantó al alemán cuando se habían cubierto los tres cuartos de la prueba. Wellbrock se tomó un tiempo a rebufo para esperar el momento a lanzar el ataque final. A dos kilómetros para la meta recuperó el primer puesto y fue ese acelerón el que sufrieron los dos nadadores gallegos, que hasta entonces seguían a 15 segundos. Mario Méndez, del Rías Baixas y de 23 años, llegó el 13 a 48 segundos mientras que Mateo García, del CN Arteixo y de 21, lo hizo doce segundos después en el puesto 17.

La cloaca olímpica del Sena Más información

En categoría femenina, Ángela Martínez mantuvo sus opciones de podio hasta el final, acabando en la quinta plaza. La alicantina ya conocía el circuito, en el que compitió hace dos años en los Juegos, y utilizó la táctica que le había permitido ser décima. En cada vuelta, apretaba cuando tenía la corriente a favor y llegaba a los puestos de cabeza. Se dejaba ir y sufría más cuando la tenía en contra, refugiándose entre el grupo en que la húngara Vikoria Mihalyvari imponía su autoridad.

Pero detrás también iba agazapada, la más lista de la clase esperando su momento, la italiana Ginevra Tadeucci. En los Juegos de París se colgó el bronce y en el mismo escenario celebró su primera victoria continental en los 10 kilómetros, la distancia olímpica, con un ataque en las dos últimas vueltas que dejó sin respuesta a Mihalyvari y con su compatriota Linda Caponi en tercera posición.

Reválida europea para Paula Otero y Mateo García Más información

Martínez intentó aferrarse al trío de cabeza, pero finalmente incluso le pasó la polaca Klaudia Tarasiewicz viniendo desde atrás para terminar en la quinta posición. Las otras españolas, Clara Martínez de Salinas y Candela Sánchez acabaron de 18 y 19 a más de cuatro minutos.

Hoy el turno será para los 5 kilómetros. A las 10.00 horas, la prueba masculina, de nuevo con Mateo García y Mario Méndez. A las 14.30, la femenina con el debut de la coruñesa Paula Otero acompañada por Salinas y Sánchez.