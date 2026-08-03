Reválida europea para Paula Otero y Mateo García

Mateo García y Paula Otero Cedida

Hace dos años, París se convertía en la capital del mundo con la celebración de los Juegos. La capital francesa vuelve a ser el epicentro, pero de la natación continental, al acoger el Campeonato de Europa. Ni Paula Otero ni Mateo García pudieron clasificarse entonces para la competición olímpica, pero el tiempo transcurrido desde entonces les ha servido a los coruñeses para afianzarse en la élite internacional de las aguas abiertas y ser unos de los fijos en las convocatorias de la selección española para las grandes citas. Este martes, si lo permiten las aguas del río Sena que tantos problemas dieron precisamente hace dos años por su contaminación, inician su concurso continental con una agenda cargada de pruebas que, en el caso de ella también supondrá el paso por la piscina la próxima semana.

Mateo García será el primero en debutar. Lo hará este martes en los 10 kilómetros, distancia olímpica, a partir de las 10.00 horas junto al vigués Mario Méndez. A las 14.30 será la prueba femenina que no contará con Otero, sino con Ángela Martínez, Candela Sánchez y Clara Martínez. El miércoles la coruñesa afrontará su estreno en los 5 kilómetros (14.30 horas) junto a Sánchez y Martínez; antes, a las 10.00, habrá sido el turno para los chicos, de nuevo con Mateo García y Méndez. Serán los mismos protagonistas del viernes para los 3 kilómetros knock out, esta vez primero las chicas, a las 09.00 horas, y después ellos, a las 11.15 horas.

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En esta prueba, Otero defenderá la plata que consiguió el año pasado en aguas de Stari Grad (Croacia). En su caso, la participación en París será doble, porque la semana que viene también estará en las pruebas de piscina. En los 1.500 metros consiguió la marca mínima en el Campeonato de España Open del pasado mes de marzo. Las eliminatorias serán el próximo jueves 13 de agosto. Solo los ocho mejores tiempos pasan a la final del día siguiente (viernes 13), ya que es una prueba en la que no hay semifinales. Cerrará su paso por París en los 400 metros, con eliminatorias y final el mismo día de clausura de la competición (domingo 16).

De Arteixo a Málaga

Todos los nombres de la lista de las aguas abiertas tienen un elemento en común, y es que son compañeros de entrenamientos en el CAR de Málaga, especializado en las pruebas de fondo, con pleno de clasificados, a excepción de la exliceísta María de Valdés, que renunció a las aguas abiertas para centrarse en la piscina pese a los buenos resultados que siempre le han acompañado en la disciplina.

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Los dos nadadores del CN Arteixo también están bajo la tutela de Xavier Casademont. Paula Otero, de 22 años, se trasladó hace ya tres años, en la temporada previa a los Juegos Olímpicos, después de un curso en Barcelona y antes su paso por Pontevedra tras sus primeros pasos en el CN Liceo. Mateo García, de 21 se unió a su compañera de club hace casi un año, en su caso más reacio a salir de casa, ya que había entrenado casi siempre a las órdenes de Lucía Leiro en Arteixo y solo un par de cursos en Pontevedra. Ya consolidados entre los mejores fondistas nacionales, han ido dando pasitos también a nivel internacional. Otero subió a su primer podio europeo absoluto y García también se estrenó con medalla en la Copa del Mundo. Ahora afrontan su reválida continental.