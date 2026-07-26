O Noso Deporte | Natación
Galería | Más de 200 nadadores se dan cita en la Travesía Costa Oleiros: búscate en nuestra galería
La prueba, tercera cita del circuito, tuvo como escenario la playa de Santa Cristina
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La Travesía Costa Oleiros, en imágenes
Xoel Cubeiro y María González se impusieron en el recorrido de 3.500 metros de una prueba con más de 200 participantes
Quintana
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