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O Noso Deporte  | Natación

Galería | Más de 200 nadadores se dan cita en la Travesía Costa Oleiros: búscate en nuestra galería

La prueba, tercera cita del circuito, tuvo como escenario la playa de Santa Cristina

Quintana
Quintana
26/07/2026 17:45
Xoel Cubeiro y María González se impusieron en el recorrido de 3.500 metros de una prueba con más de 200 participantes
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