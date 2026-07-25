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O Noso Deporte | Natación

Nil Ibáñez y Aida Bertrán ganan la Travesía del Dique

Más de 200 nadadores participaron en la prueba puntuable para la Copa de España y el Circuito Gallego de aguas abiertas

María Varela
María Varela
25/07/2026 23:04
Más de 200 nadadores participaron en la prueba ganada por Nil Ibáñez y Aida Bertrán
Más de 200 nadadores participaron en la prueba ganada por Nil Ibáñez y Aida Bertrán
Javier Alborés
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Nil Ibáñez, del Club Natación Granollers, y Aida Bertrán, del Atletic Barceloneta, fueron los ganadores absolutos de la Travesía a nado del Dique, una de las citas más tradicionales del calendario deportivo del verano coruñés y que cumplió su 54 edición con más de 200 participantes.

Más de 200 nadadores participaron en la prueba ganada por Nil Ibáñez y Aida Bertrán

Galería | La Travesía del Dique, en imágenes

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La prueba era puntuable para la Copa de España y el Circuito Gallego de aguas abiertas, lo que hizo que hubiese participación de distintas zonas de la geografía nacional. El uso de neopreno fue obligatoria porque la temperatura del agua era a las once de la mañana, hora en la que estaba programada la salida desde Marina Coruña, de 17 grados.

Ibáñez completó el recorrido largo en 41 minutos y 31 segundos, once más rápido que el coruñés Xoel Cubeiro, del Liceo, que entró en segunda posición. Tercero fue su compañero Santiago Avilés, ya por encima de los 42 minutos (42:04). En 44 minutos y 30 segundos llegó Aida Bertrán, décima de la general y primera muy destacada en categoría femenina. Segunda fue Blanca Alonso, del Ciudad de Oviedo (46:47) y tercero, Alba Maestro, del Atletic Barcelona (47:02).

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En el recorrido corto, de 1.200 metros, para las categorías de menores y los máster, el más rápido fue Álvaro Gómez, con 14:30, por delante de Héctor Collazo y Antonio Gómez. Lucía Arruñada, Lía Parga y Manuela Rocío Abadín fueron las tres primeras clasificadas.

Entregaron los trofeos Manuel Vázquez, concejal de Deportes de A Coruña; Juan Carlos Brión, presidente de la Federación Gallega de Natación; Boris Mosquera, de Blue Leaders y Raúl Solleiro, presidente del Club Natación Coruña, organizador de la prueba.

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