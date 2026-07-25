O Noso Deporte | Natación
Galería | La Travesía del Dique, en imágenes
Más de 200 nadadores participaron en la tradicional cita del verano coruñés con victoria de los catalanes Nil Ibáñez y Aida Bertrán
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Dominio catalán en la tradicional Travesía del Dique
Más de 200 nadadores participaron en la prueba ganada por Nil Ibáñez y Aida Bertrán
Javier Alborés
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Dominio catalán en la tradicional Travesía del Dique
Más de 200 nadadores participaron en la prueba ganada por Nil Ibáñez y Aida Bertrán
Javier Alborés
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Javier Alborés