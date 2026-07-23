Dos nuevas promesas piden paso

Silvia Ortiz y Guille Simón, en el Campeonato de España infantil Cedida

“Estamos ante dos nadadores que pueden marcar los próximos años”. Jesús de la Fuente, entrenador del CN Liceo, ya lo tenía claro antes del Campeonato de España infantil que se disputó el pasado fin de semana en Las Palmas, más después de que allí se consagrasen sus dos pupilos: Guille Simón, que se colgó cuatro medallas, una de oro (400 estilos) y tres de plata (200 mariposa, 800 y 1.500 libres), y Silvia Ortiz, que se proclamó campeona nacional de 200 mariposa. Los dos tienen 14 años y unas cualidades perfectas para destacar, tanto físicas como mentales. Y lo más importante: espíritu de sacrificio y exigencia con uno mismo. “Han hecho una gran temporada y el año que viene iremos a por más”, avisa De la Fuente. Aunque a Guille Simón todavía le queda la guinda en el Campeonato de Europa júnior de aguas abiertas que empieza mañana en Sukoró (Hungría) y que supondrá su debut con la selección española: “Creo que puede acabar en el top cinco. Le vi muy motivado y es un chico que se crece en las grandes competiciones. Tiene muy buena cabeza”.

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Su eclosión devuelve al Liceo al escaparate nacional e internacional. Desde que el club empezó a crecer de la mano del entrenador con raíces vascas, fueron muchos los nombres y los éxitos labrados en la piscina de Matogrande. Desde Ane de la Fuente pasando por Paula Otero, Jacobo Garrido y la olímpica María de Valdés, que se trasladó hasta A Coruña para entrenar a sus órdenes. Después de estar huérfano de esos grandes referentes durante unos años, en los que el club volvió a empezar a construir desde la base, el trabajo vuelve a dar sus resultados con otra generación dorada, la de 2012, y de nuevo con el fondo como gran protagonista. “Será porque me va la marcha”, se ríe De la Fuente.

“El año pasado ya destacaron en alevín”, recuerda el técnico. Guille Simón fue campeón de España en 400 estilos, título que revalidó en Las Palmas. Ortiz se había quedado a las puertas de las medallas y ahora escaló hasta lo alto del podio. “Tuvimos muchos problemas para entrenar porque estaba cerrada la piscina. Este año ya la tuvimos desde el principio y se notó”, continúa. “Además ellos son muy cañeros y disciplinados a la hora de entrenar. Saben que todas las sesiones son importantes y que no se puede fallar. La mayoría de mis nadadores lo saben. Pero ellos además tienen esa facilidad para ganar medallas”, añade el entrenador.

Aunque eso no les libró de contratiempos. Como un virus que afectó a Guille Simón a dos semanas del Campeonato de España que le obligó a parar y perderse varios entrenamientos. “Además bajó de peso y no llegó a recuperar del todo. Creo que si no hubiese pasado eso, hubiese sido sin duda el nadador del campeonato”, afirma. El coruñés ganó los 400 estilos con 4.45:55, récord gallego de su edad; y fue segundo tanto en 200 mariposa, en la que rebajó la mejor marca autonómica en las eliminatorias y en la final hasta dejarla en 2.12:66; en 1.500 libres, con otras dos plusmarcas (16.25:88 y 8.44:87 en el pase de 800) y a 87 centésimas del oro; y en 800, que volvió a darle un mordisco a su tiempo (8.42:18). Cuatro medallas y seis récords.

El susto de Silvia Ortiz fue el mismo día del campeonato. “En el calentamiento le dieron un golpe fuerte en la nariz. Me puse nerviosísimo. La tuve que sacar del agua y pensé que tenía el tabique desviado porque no dejaba de sangrar”, recuerda. Pero salió a nadar en las eliminatorias y ya se clasificó para la final con el segundo mejor tiempo. “Le dije que por la tarde podíamos pelear por el oro”. Y así fue. Logró el triunfo con un tiempo de 2.20:18, nuevo récord gallego, por delante de Cristina Fernández (2.20:87) y de Valentina Llorens (2.23:05). En el resto de pruebas rozó el podio: cuarta en 1.500 libres y sexta tanto en 800 libres como en 400 estilos. “Pero mejoró mucho sus marcas”, puntualiza. Porque además, “es la que menos tiempo lleva entrenando” porque hasta el año pasado compaginaba la natación con la gimnasia. Después de un curso de continúa progresión, el futuro se presenta prometedor: “Vamos a luchar por ir a la Copa Comen con la selección”.