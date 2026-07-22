La Travesía del Dique cita el sábado a más de 200 nadadores

Presentación de la Travesía del Dique Carlota Blanco

La ciudad acogerá este sábado 25 de julio la edición número 54 de la Travesía del Dique, una de las citas más emblemáticas del calendario deportivo coruñés. La prueba, puntuable para la Copa de España y el Circuito Gallego de aguas abiertas y organizada por el Club Natación Coruña, contará con más de 200 nadadores de las categorías alevín, infantil, júnior, máster y absoluta.

La competición fue presentada en Marina Coruña por el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, acompañado por Raúl Solleiro, presidente del CN Coruña; Ramón Mosquera, secretario de la Federación Gallega de Natación; Marta Martínez, en representación de Blue Leaders; e Inmaculada Losada y Lucía Méndez, vicepresidenta y responsable de relaciones públicas del CN Coruña, respectivamente.

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"El mar y el deporte son dos elementos imprescindibles para la identidad coruñesa. Por eso, en el Gobierno de Inés Rey apostamos por potenciar nuestra participación en eventos como la Travesía del Dique. Porque nos sitúan en una posición de referencia nacional e internacional. Siempre vamos a apostar por las grandes citas deportivas, que son ya un sello de esta ciudad", apuntó el concejal de Deportes, Manuel Vázquez.

La Travesía dará comienzo a las 11.00 horas, con salida desde las instalaciones de Marina Coruña, y se desarrollará en el puerto interior. Están previstos tres turnos: a las 11.00 los participantes en el recorrido de 3.500 metros (categorías absoluta y júnior); a las 11.05 horas, los máster que recorrerán 1.200 metros y, por último, a las 11.10 horas, alevines e infantiles que cubren la misma distancia.

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Como en ediciones anteriores, el recorrido se adapta a la edad y nivel de los participantes, garantizando la seguridad en todo momento gracias al dispositivo coordinado por Bomberos y el servicio marítimo de la Cruz Roja. Además del Concello de A Coruña, la Travesía cuenta con el apoyo de entidades como Blue Leaders, Softee, Deporte Galego y Xunta de Galicia.