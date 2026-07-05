Natación
Galería | ¿Estuviste en la Travesía Costa Coruña? Más de 200 nadadores combatieron la ola de calor en el Parrote
Álvaro Gómez y Gabriela Tortosa ganaron en el recorrido de 3.000 metros y Rubén Baldomar y Lucía Taboada, en el de 1.000
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga