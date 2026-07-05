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Diario de Ferrol

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Natación

Galería | ¿Estuviste en la Travesía Costa Coruña? Más de 200 nadadores combatieron la ola de calor en el Parrote

Álvaro Gómez y Gabriela Tortosa ganaron en el recorrido de 3.000 metros y Rubén Baldomar y Lucía Taboada, en el de 1.000

Patricia G. Fraga
05/07/2026 16:02
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
1.
La Travesís Costa Coruña en imágenes
Más de 200 nadadores se dieron cita en el Parrote
Patricia G. Fraga

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Galería | ¿Estuviste en la Travesía Costa Coruña? Más de 200 nadadores combatieron la ola de calor en el Parrote
Patricia G. Fraga