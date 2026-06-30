El Circuito Travesía Costa vuelve a parar en A Coruña

Presentación de la Travesía Costa Coruña con Manuel Vázquez, Nereida Canosa y Sergio Castellanos Cedida

La dársena del Parrote acogerá este sábado el inicio de una nueva edición del Circuito Travesía Costa con la novena edición la prueba en A Coruña, que contará con 200 participantes procedentes de Galicia y diferentes partes de España. La competición fue presentada ayer en el Concello por el concejal de Deportes Manuel Vázquez, la concejal de Bienestar Social, Participación e Igualdad Nereida Canosa y Sergio Castellanos, del Hércules XTRM, organizador del circuito.

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La prueba contará con dos distancias en función de las distintas capacidades de los nadadores. Por un lado, una de 3.000 metros para los más profesional y con mayor experiencia en las aguas abiertas: y otra de 1.000 metros para los que prefieran afrontar un recorrido más corto y que es una alternativa accesible para los que quieran iniciarse en la disciplina.

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Las dos travesías se desarrollarán el entorno del Parrote y contarán con un amplio dispositivo de seguridad integrado por embarcaciones de apoyo, kayaks, personal socorrista, equipos sanitarios y voluntariado, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de la competición.

La organización mantiene un firme compromiso con la inclusión y la sostenibilidad, promoviendo medidas para reducir el impacto ambiental y fomentar la correcta gestión de residuos, además de sensibilizar a las personas participantes y acompañantes sobre la importancia de conservación del medio marino.

Todas las pruebas

El circuito estará compuesto por siete pruebas. A la de A Coruña le seguirán paradas a lo largo del verano en Portosín (19 de julio); Oleiros (26 de julio); Sisargas-Malpica (9 de agosto); Cedeira (23 de agosto); Ézaro (5 de septiembre) y Fisterra (6 de septiembre).