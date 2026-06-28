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Campeonato de España P50 Open Trials

Paula Otero y Mateo García tampoco pisan podio en el 800 del Nacional

La coruñesa del CN Arteixo saboreó su segunda ‘medalla de chocolate’, su paisano y compañero acabó en la quinta plaza

Chaly Novo
Chaly Novo
28/06/2026 19:58
Imagen de la salida de una de las finales del Campeonato de España Absoluto P50 Open Trials en Son Hugo
Imagen de la salida de una de las finales del Campeonato de España Absoluto P50 Open Trials en Son Hugo
Rafa Babot/RFEN Aquatics
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La piscina mallorquina de Son Hugo bajó este domingo el telón del Campeonato de España Absoluto P50 Open Trials, clasificatorio para el Europeo de París en agosto y del que los coruñeses Paula Otero y Mateo García, ambos del CN Arteixo, se vuelven sin metal.

Otero volvió a tirar al palo en el 800, después de haberlo hecho dos días antes en el 1.500. Acabó cuarta, con una marca de 8:43.91, a más de dos segundos del bronce, que se colgó, con 8:41.69, Clara Martínez (CN Mediterrani). Ganó la exliceísta María de Valdés (CN Mataró), con 8:32.56, por delante de Ángela Martínez (KZM), quien paró el crono en 8:38.59.

No obstante, tanto Paula Otero como Mateo García, que en el 400 libre, primera prueba que nadaron en Son Hugo, fueron sextos, ya tenían amarrado el billete continental para la modalidad de aguas abiertas. El herculino, que también había sido cuarto en el 1.500, bajó un puesto en la prueba de los 16 largos.

Imagen de archivo de Paula Otero y Mateo García

Tiro al palo de los coruñeses Paula Otero y Mateo García en el 1.500 del Nacional

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Su tiempo fue de 8:01.96, muy cerca de la cuarta plaza de una final ganada por Carlos Garach (CN Churriana), con nuevo récord del campeonato (7:54.40) y por delante de Cristóbal Vargas (CN Trujillo), plata con 7:58.07, y del campeón de la prueba más larga, Juan Vallmitjana (CN Barcelona), bronce con 7:58.56.

En 50 espalda se bañaron en oro Tamara Frías e Iván Martínez; en 50 mariposa, Naira Sobreviela y Teo del Riego –Martín Vázquez (Portamiña) ganó la final B, con 24.44–, y en 200 libre Ainhoa Campabadal y Luca Hoek (1:46.10, nuevo tope nacional). Paulo Torres (CN Coruña) fue décimo en la final B.

Además, Sofía Mourenza (Portamiña Lugo) ganó la final B de 100 braza, con 1:10.51. Se proclamó campeona Alba Vázquez (CN Churriana), con 1:08.03, seguida de Martina Barbeito (CD Nados Castellón), quien en empleó 72 centésimas más, y de Lucía Martínez (CN Logroñoo), con 1:09.13.

En hombres se impuso Nil Cadevall (CN Sant Andreu), con récord de España, 1:00.30. Le escoltaron Hugo González (CN Terrassa), a 65 centésimas, y Jorge García (Real Canoe), con 1:01.11. l

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