Tiro al palo de los coruñeses Paula Otero y Mateo García en el 1.500 del Nacional

Imagen de archivo de Paula Otero y Mateo García CN Arteixo

Los coruñeses Paula Otero y Mateo García, ambos del CN Arteixo, lanzaron al poste en la segunda jornada del Campeonato de España absoluto P50 Open Trials, que se celebra en Palma de Mallorca, donde acabaron cuartos en las finales de 1.500 metros, un día después de ser sextos en las de 400 libre.

Otero se quedó con la medalla de chocolate a pesar de que partía con el mejor tiempo de las ocho elegidas. Dominó la carrera su amiga María de Valdés (CN Mataró). La malagueña, ex del CN Liceo, ganó con gran autoridad: más de siete segundos menos que la segunda clasificada, Ángela Martínez (KZM). El bronce fue a parar al cuello de Candela Sánchez (CD Gredos San Diego), con un registro de 16:34.35, nueve segundos mejor que el de Otero.

Igual le fueron las cosas a su compañero de club Mateo García, también en la carrera por el título de la prueba más larga del programa del campeonato. El nadador herculino, que había entrado en la final con la cuarta mejor marca de las series, acabó en la misma posición, con un registro de 15:27.36, a menos de cuatro segundos del bronce, logrado por Alonso González (Real Canoe), con 15:23.72). Juan Vallmitjana (CN Barcelona) subió a lo más alto del podio, con 15:14.66, y a su derecha lo hizo, con 15:23.10, Mario Méndez (CN Santa Olaya).

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Tanto Otero como García tienen una tercera bala. Ambos nadarán la final directa de 800, la prueba que este domingo pondrá el punto final al certamen en la piscina de Son Hugo. Paula parte con la segunda mejor marca, por detrás de Ángela Martínez, en tanto que Mateo presenta el quinto registro.

Por otra parte, Javier Balsa (CN Coruña) firmó el décimo cuarto registro (50.44) en la prelimimar de 100 libre y nadó la final B, en la que acabó noveno con una marca de 50.89. Ganó el joven prodigio Luca Hoek (CN Terrassa), con nuevo récord nacional, 47.72. Brais Novo (Portamiña) ocupó la trigésima posición (51.22), cuatro por delante de un compañero de Balsa, Paulo Rivas (51.40). Pablo Gómez, también del club herculino, firmó quincuagésimo octavo crono (52.41). Trigésimo quinto, con 2:26.81, acabó su compañero Óscar Etayo en 200 braza.

Inés Mourenza (Portamiña Lugo) hizo el sexto mejor tiempo (2:20.05) en la series de 200 mariposa. En la final, ganada por Paula Miralles (CN Sabadell), acabó quinta, con 2:18.41. Su hermana Sofía ocupó la misma posición en la final de 200 braza, con un registro de 2:35.6. El oro se lo colgó, con 2:27.83, Aina Fernández (CN Sant Andreu).