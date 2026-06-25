Los coruñeses Paula Otero y Mateo García se estrenan en el Nacional con sendos sextos en el 400 libre

Imagen de archivo de Paula Otero RFEN

La jornada inaugural del Campeonato de España absoluto Open Trials P50 deparó el mismo resultado para las dos principales bazas de la natación gallega, los coruñeses Paula Otero y Mateo García, ambos del CN Arteixo, y ambos sextos clasificados en la prueba de los 400 metros libre del certamen que acoge Palma de Mallorca.

García se había clasificado para la final con el tercer mejor tiempo de los 39 que nadaron en las series. El mejor registro en la preliminar lo firmó el máximo favorito, Carlos Garach (CN Churriana), que paró el cronómetro en 3:49.38. Segundo acabó Cristóbal Vargas (CN Dos Hermanas), con 3:53.67, por delante de Mateo García y Juan Vallmitjana (CN Barcelona), ambos con el mismo registro, 3:53.67.

Paulo Rivas, del CN Coruña, empleó cuatro minutos y 16 centésimas, tiempo que lo colocó en la décimo sexta posición y en la final B, donde concluyó, con 3:58.90, en la misma plaza de Otero y García.

En la carrera por las medallas, Garach no falló y se hizo con el título con un tiempo de 3:49.01, seguido de Vargas (3:50.08) y de Alonso González, del Real Canoe (3:51.50), mientras que el herculino tocó la pared en 3:53.98.

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Paula Otero había avanzado a la final con el quinto mejor crono (4:18.17), superada por la exliceísta María de Valdés (CN Mataró), la arzuana Carla Carrón (CN Sant Andreu), Clara Martínez (CE Mediterrani) y Alba Rubio (CN Marina-Cartagena).

En la prueba decisiva se impuso la malagueña De Valdés, con un registro de 4:11.67, por delante de Carrón (4:13.46) y de María Victoria Yegres (CN Barcelona), con 4:14.10. Otero firmó 4:17.93.

Además, Javier Balsa (CN Coruña) logró el decimotercer tiempo (22.96) en 50 libre, con lo cual nadó en la final B, donde concluyó sexto con una marca que mejoró en siete centésimas la de las series. Sergio De Celis (22.15) se colgó el oro por delante de Luca Hoek (22.26).

Este viernes, los dos nadadores del CN Arteixo regresan a la piscina de Son Hugo para luchar por el podio de 1.500 metros. Paula parte con la mejor marca (16:17.55) y nadará por una de las calle interiores, al lado de María de Valdés (16:21.05).

Por su parte, Mateo competirá por la calle seis, ya que tiene el cuarto mejor registro (15:22.91) de los ocho mejores. Cristóbal Vargas (15:09.53) y Mario Méndez (15:14.58) nadarán por las centrales.