Paula Otero y Mateo García, bazas coruñesas en el Nacional de verano

Imagen de archivo de Mateo García y Paula Otero AEIG

Palma de Mallorca acoge entre este jueves y el domingo 28 de junio el Campeonato de España absoluto Open Trials P50, en el que competirán un total de 27 nadadores pertenecientes a clubes gallegos, con el CN Coruña como el más representado, con seis deportistas.

Javier Balsa (50 y 100 libre), Óscar Etayo (50, 100 y 200 braza), Pablo Gómez (100 libre), Paulo Rivas (100, 200 y 400 libre), Manuel Souto (200 libre) y Jorge Souto (50 braza) defenderán en Son Hugo los colores de la entidad herculina.

Con tres participará el CN Arteixo. Dos de ellos con opción de medalla. Los fondistas Paula Otero y Mateo García, que nadarán las tres mismas distancias: 400, 800 y 1500 libre. Su compañero de club, Miguel Gómez, lo hará en 200 braza.

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Nadiuska Ouviña (SDCN Boiro), Agustín Orechia y Xoel Parcero (Cidade de Santiago), Inés Mourenza, Sofía Mourenza, Brais Novo y Martín Vázquez (Portamiña Lugo), Iker Pérez (CN Galaico), Andrea Gudín (CN Monforte de Lemos), Odei Arias, Hugo Estévez y Enrique Carballo (Pabellón Ourense), Sofía Carballo, Jorge Lara, Iria Lemos y Bruno Rodríguez (CN Pontareas), Paulo Gunche (CN Redondela) y Eva Martínez (CN Mos) completan la participación de los clubes gallegos en un certamen que pone en juego billetes para los Europeos que se disputarán en agosto en París.

El local Hugo González, vigente campeón de Europa de 200 estilos en piscina corta, acaparará todos los focos en ausencia de las otras dos estrellas de la natación española, Carmen Weiler, por una lesión de hombro, y Carles Coll, a causa de problemas con el visado para salir de Estados Unidos, donde estudia y entrena.

González, finalista olímpico de 200 espalda en París 2024, nadará en Son Hugo esta prueba y cinco más: 200 estilos, 100 y 200 braza y 50 y 100 mariposa, aunque ya tiene la mínima continental en 200 espalda y 200 estilos.

Los talentos emergentes Luca Hoek, Estella Tonrath e Irene Ciércoles, de 18, 19 y 16 años respectivamente, son los otros nadadores sobre los que estará puesta una gran dosis de atención en este campeonato nacional de verano.

Hoek ya logró la mínima de consideración el pasado en Sabadell tanto en los 50 como en los 100 libre, prueba esta en la que fue semifinalista en los Mundiales de Singapur del año pasado.

Tonrath, vigente campeona de Europa júnior de 200 espalda, encontrará una feroz resistencia en la jovencísima Ciércoles, que, pese a sus apenas recién cumplidos 16 años, se perfila como uno de los nombres a seguir en esta cita calificatoria para el certamen continental. Ya tiene marca mínima para la cita de París en el hectómetro espalda.