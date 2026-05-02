Paula Otero consigue su primera medalla a nivel mundial

Paula Otero (derecha) en el podio de Cerdeña RFEN

La nadadora coruñesa Paula Otero consiguió este sábado su primera medalla en una Copa del Mundo tras ser tercera en la prueba de tres kilómetros knockout sprint. La deportista del Club Natación Arteixo cruzó la línea de meta con un tiempo de 6:22.80 en el último sprint de 500 metros que le sirvió para subirse al último escalón del podio y colgarse la medalla de bronce en el Golfo de Aranci, Cerdeña (Italia).

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Por delante de ella tan solo fueron capaces de queda dos bestias como Moesha Johnson (Australia) e Isabel Gose (Alemania), aunque entre las diez primeras clasificadas de la prueba estuvo otra española: Ángela Martínez.

Tanto Paula como Ángela habían competido por la mañana en la prueba de relevos mixtos 4x1.500 metros junto al también nadador del CN Arteixo Mateo García y a Mario Méndez. La delegación española logró una meritoria quinta plaza con un crono final de 1:05:15, a menos de seis segundos del podio que conformaron Italia, Francia y Australia.

En la competición individual de 3km knockout, Mateo García firmó una meritoria decimotercera posición, aunque se quedó a menos de un segundo de pasar a la final.