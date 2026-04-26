Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Natación

Mateo García y Paula Otero se despiden de Ibiza en el podio

Guillermo Simón, del Liceo, se proclamó subcampeón de España infantil en los 5 kilómetros

María Varela
María Varela
26/04/2026 19:39
Mateo García, en el centro del podio como campeón de España de 5 kolómetros
Mateo García, en el centro del podio como campeón de España de 5 kolómetros
RFEN
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Mateo García y Paula Otero (CN Arteixo) cerraron su participación en la Copa del Mundo de aguas abiertas en Ibiza con podio en los 5 kilómetros en una última jornada en la que el infantil Guillermo Simón (CN Liceo) logró la plata. 

García, que fue séptimo global entre los mejores del mundo, se proclamó campeón de España. Tercera medalla del fin de semana para el coruñés, que ya había sido oro el día anterior en los 3 kilómetros knockout y plata el viernes en los 10 kilómetros. 

Paula Otero (izquierda), con la plata nacional en 5 kilómetros
Paula Otero (izquierda), con la plata nacional en 5 kilómetros
RFEN

Otero se estrenó en el podio después de haber tirado al palo los días previos con sendas cuartas posiciones. La coruñesa fue bronce en la modalidad Open y plata en el Campeonato de España superada por Candela Sánchez, oro en ambas. 

Paula Otero, del CN Arteixo, con la medalla de oro

Otro oro nacional y mínima para el Europeo de Paula Otero en los 1.500 metros

Más información

En categoría infantil, Simón se quedó a solo una décima del oro en un final de infarto. Sus compañeras Iraide Cebey y Silvia Ortiz fueron cuarta y sexta respectivamente. Completó los podios coruñeses Álvaro Cardesín, del CN Coruña, bronce en +40 en la categoría máster.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Mateo García, en el centro del podio como campeón de España de 5 kolómetros

Mateo García y Paula Otero se despiden de Ibiza en el podio
María Varela
El ideal gallego

Paula Otero y Mateo García se juegan en Ibiza una plaza para el Europeo de aguas abiertas
María Varela
Mateo García, María de Valdés, Ángela Martínez y Mario Méndez, en el podio del relevo mixto en la Copa del Mundo de Somabay (Egitpo)

Bronce para Mateo García en la Copa del Mundo de aguas abiertas
María Varela
Paula Otero con su medalla de plata de 800m

Paula Otero se cuelga su tercera medalla nacional
Raúl Ameneiro