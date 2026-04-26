Mateo García y Paula Otero se despiden de Ibiza en el podio

Mateo García, en el centro del podio como campeón de España de 5 kolómetros RFEN

Mateo García y Paula Otero (CN Arteixo) cerraron su participación en la Copa del Mundo de aguas abiertas en Ibiza con podio en los 5 kilómetros en una última jornada en la que el infantil Guillermo Simón (CN Liceo) logró la plata.

García, que fue séptimo global entre los mejores del mundo, se proclamó campeón de España. Tercera medalla del fin de semana para el coruñés, que ya había sido oro el día anterior en los 3 kilómetros knockout y plata el viernes en los 10 kilómetros.

Paula Otero (izquierda), con la plata nacional en 5 kilómetros RFEN

Otero se estrenó en el podio después de haber tirado al palo los días previos con sendas cuartas posiciones. La coruñesa fue bronce en la modalidad Open y plata en el Campeonato de España superada por Candela Sánchez, oro en ambas.

Otro oro nacional y mínima para el Europeo de Paula Otero en los 1.500 metros Más información

En categoría infantil, Simón se quedó a solo una décima del oro en un final de infarto. Sus compañeras Iraide Cebey y Silvia Ortiz fueron cuarta y sexta respectivamente. Completó los podios coruñeses Álvaro Cardesín, del CN Coruña, bronce en +40 en la categoría máster.