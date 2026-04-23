Paula Otero y Mateo García se juegan en Ibiza una plaza para el Europeo de aguas abiertas

Mateo García y Paula Otero, en una prueba de aguas abiertas Cedida

Los coruñeses Paula Otero y Mateo García, del CN Arteixo, se citan desde hoy y hasta el domingo con la élite mundial en Ibiza, que acoge la segunda etapa de la Copa del Mundo de aguas abiertas que además será selectivo para el Campeonato de Europa del próximo verano en París (Otero ya hizo la mínima en piscina). Los dos formarán parte de la selección española elegida para competir en la cita en la que tomarán parte en tres distancias: 5 y 10 kilómetros además de la novedosa prueba de los 3 kilómetros knock-out, en los que precisamente Otero defiende su medalla de plata continental.

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Según los criterios de selección, los dos primeros españoles en los 10 kilómetros se clasificarán para el Europeo y con ellos se formará el equipo. Las grandes rivales de la coruñesa son sus compañeras de entrenamiento en Málaga Ángela Martínez y la ex del Liceo María de Valdés, que mostró un gran nivel en las últimas citas de aguas abiertas. En el caso de García, el también gallego Mario Méndez, pontevedrés que representa al Santa Olaya asturiano y también miembro del grupo del CAR andaluz, es su principal adversario tanto en esta modalidad como en piscina.

Más coruñeses

En Ibiza se disputará paralelamente el Open de España de aguas abiertas que también contará con presencia coruñesa con Santiago Avilés, Xoel Cubeiro, Silvia Ortiz, Iraide Cebey y Guille Simón (CN Liceo) y Paula Rodríguez (CN Arteixo); además del Campeonato de España máster en el que tomarán parte Cora Vinagre, Almudena Quereda, Gonzalo Ortiz y Cristina García (CN Liceo) y María del Mar Terceiro (Club del Mar).