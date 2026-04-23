Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Natación

Paula Otero y Mateo García se juegan en Ibiza una plaza para el Europeo de aguas abiertas

Participan en la segunda etapa de la Copa del Mundo en 5 y 10 kilómetros y en 3 kilómetros knock-out

María Varela
María Varela
23/04/2026 21:39
Mateo García y Paula Otero, en una prueba de aguas abiertas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Los coruñeses Paula Otero y Mateo García, del CN Arteixo, se citan desde hoy y hasta el domingo con la élite mundial en Ibiza, que acoge la segunda etapa de la Copa del Mundo de aguas abiertas que además será selectivo para el Campeonato de Europa del próximo verano en París (Otero ya hizo la mínima en piscina). Los dos formarán parte de la selección española elegida para competir en la cita en la que tomarán parte en tres distancias: 5 y 10 kilómetros además de la novedosa prueba de los 3 kilómetros knock-out, en los que precisamente Otero defiende su medalla de plata continental.

Mateo García, María de Valdés, Ángela Martínez y Mario Méndez, en el podio del relevo mixto en la Copa del Mundo de Somabay (Egitpo)

Bronce para Mateo García en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Más información

Según los criterios de selección, los dos primeros españoles en los 10 kilómetros se clasificarán para el Europeo y con ellos se formará el equipo. Las grandes rivales de la coruñesa son sus compañeras de entrenamiento en Málaga Ángela Martínez y la ex del Liceo María de Valdés, que mostró un gran nivel en las últimas citas de aguas abiertas. En el caso de García, el también gallego Mario Méndez, pontevedrés que representa al Santa Olaya asturiano y también miembro del grupo del CAR andaluz, es su principal adversario tanto en esta modalidad como en piscina.

Más coruñeses

En Ibiza se disputará paralelamente el Open de España de aguas abiertas que también contará con presencia coruñesa con Santiago Avilés, Xoel Cubeiro, Silvia Ortiz, Iraide Cebey y Guille Simón (CN Liceo) y Paula Rodríguez (CN Arteixo); además del Campeonato de España máster en el que tomarán parte Cora Vinagre, Almudena Quereda, Gonzalo Ortiz y Cristina García (CN Liceo) y María del Mar Terceiro (Club del Mar). 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Paula Otero y Mateo García se juegan en Ibiza una plaza para el Europeo de aguas abiertas
María Varela
Mateo García, María de Valdés, Ángela Martínez y Mario Méndez, en el podio del relevo mixto en la Copa del Mundo de Somabay (Egitpo)

Bronce para Mateo García en la Copa del Mundo de aguas abiertas
María Varela
Paula Otero con su medalla de plata de 800m

Paula Otero se cuelga su tercera medalla nacional
Raúl Ameneiro
Paula Otero, del CN Arteixo, con la medalla de oro

Otro oro nacional y mínima para el Europeo de Paula Otero en los 1.500 metros
María Varela