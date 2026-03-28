Bronce para Mateo García en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Mateo García, María de Valdés, Ángela Martínez y Mario Méndez, en el podio del relevo mixto en la Copa del Mundo de Somabay (Egitpo) RFEN

El coruñés Mateo García logró su primer gran éxito en la Copa del Mundo de aguas abiertas que se abrió este fin de semana con la prueba disputada en la localidad egipcia de Somabay. El nadador del CN Arteixo formó parte del relevo español mixto que se colgó la medalla de bronce por detrás de la gran favorita, Alemania, y de Hungría.

García, que este año se trasladó a entrenar a Málaga para formar parte del Centro de Alto Rendimiento junto al principal grupo de fondistas del país, ya había cerrado una gran actuación el viernes en la prueba individual de 10 kilómetros, en la que fue noveno.

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En la jornada final de la competición, España presentaba un equipo muy fuerte. Los dos nadadores masculinos, gallegos: Mateo García y el pontevedrés Mario Méndez. Las relevistas femeninas fueron las olímpicas María de Valdés, ex del Liceo, y Ángela Martínez. Y los cuatro firmaron una gran tercera posición.

De Valdés se había quedado a las puertas del podio el día anterior con la cuarta posición en los 10 kilómetros. Martínez había sido octava mientras que la coruñesa Paula Otero, también del CN Arteixo, acabó decimoséptima. Otero venía de completar un gran Campeonato de España en la piscina con dos medallas de oro y una de plata y una mínima para el Campeonato de Europa del próximo verano.