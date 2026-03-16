Paula Otero se cuelga su tercera medalla nacional

Paula Otero con su medalla de plata de 800m FEGAN

La nadadora coruñesa, Paula Otero, ha confirmado las enormes sensaciones mostradas en las primeras jornadas del Campeonato de España Absoluto Open y se ha colgado su tercera medalla de la competición. Tras los oros de 400 y 1.500, este último con mínima para participar en el Campeonato de Europa, la deportista del CN Arteixo se ha colgado la plata en 800 libres.

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Paula Otero cruzó la meta con un tiempo de 8:39.43, a cinco segundos de la vencedora, Ángela Martínez, del Kzm Swimming Team. El podio lo completó Clara Martínez, del C.E. Mediterrani. En el control de los 550 metros, Paula iba primera, pero Ángela apretó en el último tercio de carrera para terminar siendo campeona.

El compañero de club de Paula, Mateo García, también compitió en la prueba de 800 metros libres, aunque con menor suerte. Mateo cruzó la línea de meta en cuarta posición, a 19 centésimas del tercero. Sin embargo, el bronce se lo llevó el italiano Filippo Bertoni, por lo que Mateo fue el tercer mejor español de la competición. El también coruñés Paulo Rivas, del CN Coruña, fue cuarto en la prueba de 200 metros libres de categoría júnior.