Otro oro nacional y mínima para el Europeo de Paula Otero en los 1.500 metros

Paula Otero, del CN Arteixo, con la medalla de oro

Paula Otero está demostrando en Sabadell que está en uno de sus mejores momentos. La nadadora del CN Arteixo ganó su segundo oro en el Campeonato de España Open al imponerse en la final de 1.500 metros, una de las de más nivel del campeonato con hasta tres candidatas al título. Y lo hizo además con marca mínima para el Campeonato de Europa que se disputará el próximo verano en París: 16:17.55.

La coruñesa ya se había proclamado campeona el miércoles en los 400 metros, en los que atacó en los dos últimos largos para ganar con claridad. Ayer, en la distancia más larga que se afronta en la piscina, tenía en María de Valdés y Ángela Martínez, olímpicas y sus compañeras de entrenamiento en el CAR de Málaga a sus principales rivales y utilizó una táctica similar. Se lo tomó con calma en la salida, en la que sorprendió Alba Rubio al llevar el ritmo. Por lo menos hasta los 400 metros.

Hasta ese momento la ex del Liceo María de Valdés se había encargado de liderar la oposición mientras Paula Otero, que iba cuarta, adelantó a Ángela Martínez y empezó a recortar distancia con la primera posición. En el viraje de los 650 metros se puso al frente por primera vez, décima a décima fue sacando terreno a sus rivales y ya no abandonó más ese puesto de privilegio.

Solo lo pasó mal en los parciales entre los 1.000 y los 1.200 metros, en los que tanto De Valdés como Martínez le recortaron apenas unas décimas. Pero la distancia era de ya casi 2 y 4 segundos respectivamente y todavía se había guardado un último cambio. Aumentó el ritmo, la brecha volvió a crecer y ganó con 16:17.55 (llegaba con una marca de inscripción de 16:33.19), un tiempo con el que pone un pie y medio en el Europeo, aunque la prueba de selección será el Campeonato de España Open de verano. María de Valdés fue segundo con 16:21.05 y Ángela Martínez, tercera con 16:22.02, ambas también por debajo de la mínima continental (16:23.18).

A las puertas del podio

En la categoría júnior, el también coruñés Diego Suárez, del Casino, se quedó a las puertas del podio al ser cuarto en 200 espalda. Fue tercero de la final para los nacidos en los años 2008 y 2009 con 2:06.85, pero le superó Iker Dorado, que se coló en la final A.

Galicia sumó dos medallas júnior en esta segunda jornada con Nadisuka Ouviña, del Boiro, que fue segunda en 50 libres entre las nacidas en 2010, misma edad que la lucense Celia López-Freire, del Portamiñá, tercera en 200 espalda.