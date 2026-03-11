Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Deporte | Natación

Paula Otero reina en la primera jornada del Campeonato de España

La nadadora del CN Arteixo ganó los 400 metros libres, misma prueba en la que Paulo Rivas, del CN Coruña, se colgó la plata júnior

María Varela
María Varela
11/03/2026 21:40
Paula Otero, con una medalla de oro
Archivo DXT Campeón
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Paula Otero arrancó de forma inmejorable el Campeonato de España Open que se está disputando en Sabadell al imponerse en la final de los 400 metros libres. La nadadora del CN Arteixo encabezó un doblete gallego por delante de la arzuana Carla Carrón, que compite por el Terrasa. Después de varias concentraciones con el equipo nacional, la coruñesa confirma su buen momento de forma con una contundente victoria con un tiempo de 4.11.24. Los próximos días competirá también en 800 y 1.500 metros. 

Su compañero de equipo y de centro de entrenamiento en Málaga, Mateo García, no pudo subir al podio en esta ocasión al acabar en sexta posición, cuarto español (había dos italianos que al ser un campeonato de categoría open contaban para la clasificación) con 3.53.09. Carlos Garach, que estuvo un año alejado de las piscinas, se impuso con mínima para el Europeo de París. 

Guille Simón, del Liceo, con la medalla de plata del Campeonato de España de larga distancia

Poderío coruñés en el Campeonato de España de larga distancia

Más información

En esta distancia, Paulo Rivas, del CN Coruña, se proclamó subcampeón de España júnior con un gran registro de 3.59.01. Ganó con rotundidad la final de su edad y solo le superó Juan Vallmitjana, que se coló en la final A y mejoró el tiempo del nadador coruñés. 

En la categoría júnior también destacó Anxo Fuentefría, del Fogar Carballo, que acabó sexto entre los nacidos en 2008 y 2009 en la prueba de 200 braza. En la misma, Nicolás Astigarrabia, del Marina Ferrol, se proclamó campeón de los júnior de primer año (2010) mientras que Bruno Rodríguez, del Ponteareas, fue plata en 50 mariposa. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Paula Otero reina en la primera jornada del Campeonato de España
María Varela
Silvia Ortiz y Guille Simón, del CN Liceo, con la selección gallega

Paulo Rivas, Guille Simón y Silvia Ortiz destacan con la selección gallega
María Varela
Guille Simón, del Liceo, con la medalla de plata del Campeonato de España de larga distancia

Poderío coruñés en el Campeonato de España de larga distancia
María Varela
Mateo García, del CN Arteixo, con sus dos medallas en el Meeting de Ginebra

Dos platas para el coruñés Mateo García en el Meeting de Ginebra
María Varela