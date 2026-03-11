Paula Otero reina en la primera jornada del Campeonato de España

Paula Otero, con una medalla de oro Archivo DXT Campeón

Paula Otero arrancó de forma inmejorable el Campeonato de España Open que se está disputando en Sabadell al imponerse en la final de los 400 metros libres. La nadadora del CN Arteixo encabezó un doblete gallego por delante de la arzuana Carla Carrón, que compite por el Terrasa. Después de varias concentraciones con el equipo nacional, la coruñesa confirma su buen momento de forma con una contundente victoria con un tiempo de 4.11.24. Los próximos días competirá también en 800 y 1.500 metros.

Su compañero de equipo y de centro de entrenamiento en Málaga, Mateo García, no pudo subir al podio en esta ocasión al acabar en sexta posición, cuarto español (había dos italianos que al ser un campeonato de categoría open contaban para la clasificación) con 3.53.09. Carlos Garach, que estuvo un año alejado de las piscinas, se impuso con mínima para el Europeo de París.

En esta distancia, Paulo Rivas, del CN Coruña, se proclamó subcampeón de España júnior con un gran registro de 3.59.01. Ganó con rotundidad la final de su edad y solo le superó Juan Vallmitjana, que se coló en la final A y mejoró el tiempo del nadador coruñés.

En la categoría júnior también destacó Anxo Fuentefría, del Fogar Carballo, que acabó sexto entre los nacidos en 2008 y 2009 en la prueba de 200 braza. En la misma, Nicolás Astigarrabia, del Marina Ferrol, se proclamó campeón de los júnior de primer año (2010) mientras que Bruno Rodríguez, del Ponteareas, fue plata en 50 mariposa.