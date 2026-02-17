Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Natación

Paulo Rivas, Guille Simón y Silvia Ortiz destacan con la selección gallega

Los nadadores coruñeses obtuvieron puestos destacados en el Campeonato de España por Federaciones Autonómicas júnior e infantil disputado en Pontevedra

María Varela
María Varela
17/02/2026 16:45
Silvia Ortiz y Guille Simón, del CN Liceo, con la selección gallega
Silvia Ortiz y Guille Simón, del CN Liceo, con la selección gallega
CN Liceo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Paulo Rivas (CN Coruña) y Silvia Ortiz y Guille Simón (CN Liceo) fueron de lo más destacado de la selección gallega de natación que participó durante el pasado fin de semana en el Campeonato de España por Federaciones Autonómicas infantil y júnior disputado en Pontevedra. 

Paulo Rivas, nacido en 2008, fue tercero en los 200 metros libres júnior, solo superado por una de las grandes figuras de futuro de la natación española como Luca Hoek y el murciano Virgil Michel de Oliveira. En los 400 metros fue cuarto. 

Guille Simón, del Liceo, con la medalla de plata del Campeonato de España de larga distancia

Poderío coruñés en el Campeonato de España de larga distancia

Más información

Guille Simón logró sus mejores resultados en el fondo, batiendo la mejor marca gallega de 14 años tanto en 800 metros (en el pase) como en 1.500, en los que fue tercero infantil. En 200 mariposa acabó quinto y segundo entre los nacidos en 2012. 

En esta prueba fue en la que su compañera Silvia Ortiz sobresalió al acabar tercera infantil, pero la mejor de su año (2012) para demostrar una gran progresión. 

Diego Suárez, Noa Borrazás, Eva Gerveno y Pedro Suárez (Sporting Casino) y Anxo Fuentefría, Noa Ferreira y Alba Lamas (Fogar) también representaron a Galicia en la cita en Pontevedra. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Henar controla el esférico ante Marina en el partido contra el Madrid CFF

El brazalete itinerante del Deportivo
Bea Arrizado
Arbilla festeja una diana este curso con el Eibar

El Eibar volará en Riazor sin su alma máter
Armando Palleiro
El equipo júnior del Club Esgrima Atlántico, en los alto del podio del Campeonato de España

El Atlántico gana el oro nacional júnior por cuarto año seguido
María Varela
Altimira, durante el partido contra el Castellón en Castalia

Fichajes de invierno para ponerse la camiseta
Israel Zautúa