Paulo Rivas, Guille Simón y Silvia Ortiz destacan con la selección gallega

Silvia Ortiz y Guille Simón, del CN Liceo, con la selección gallega CN Liceo

Paulo Rivas (CN Coruña) y Silvia Ortiz y Guille Simón (CN Liceo) fueron de lo más destacado de la selección gallega de natación que participó durante el pasado fin de semana en el Campeonato de España por Federaciones Autonómicas infantil y júnior disputado en Pontevedra.

Paulo Rivas, nacido en 2008, fue tercero en los 200 metros libres júnior, solo superado por una de las grandes figuras de futuro de la natación española como Luca Hoek y el murciano Virgil Michel de Oliveira. En los 400 metros fue cuarto.

Poderío coruñés en el Campeonato de España de larga distancia Más información

Guille Simón logró sus mejores resultados en el fondo, batiendo la mejor marca gallega de 14 años tanto en 800 metros (en el pase) como en 1.500, en los que fue tercero infantil. En 200 mariposa acabó quinto y segundo entre los nacidos en 2012.

En esta prueba fue en la que su compañera Silvia Ortiz sobresalió al acabar tercera infantil, pero la mejor de su año (2012) para demostrar una gran progresión.

Diego Suárez, Noa Borrazás, Eva Gerveno y Pedro Suárez (Sporting Casino) y Anxo Fuentefría, Noa Ferreira y Alba Lamas (Fogar) también representaron a Galicia en la cita en Pontevedra.