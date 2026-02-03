Poderío coruñés en el Campeonato de España de larga distancia

Guille Simón, del Liceo, con la medalla de plata del Campeonato de España de larga distancia Cedida

A Coruña mostró su poderío en la larga distancia en el Campeonato de España que se disputó el sábado en Elche, donde los nadadores de la ciudad se colgaron tres medallas, dos platas para Mateo García (CN Arteixo) y Guille Simón (CN Liceo) y un bronce para Paula Otero (CN Arteixo). Tanto García como Otero, que entrenan en el Centro de Alto Rendimiento de Málaga, hicieron los tiempos de referencia que exigía la Federación para poder ser seleccionables para el Europeo de aguas abiertas del próximo verano en París.

Los infantiles, que tenían que afrontar 3.000 metros, fueron los primeros en entrar en acción. Guille Simón, que el pasado verano ya destacó en el Nacional alevín, en el que incluso se proclamó campeón en 400 estilos, ya contaba entre los favoritos, porque además venía de batir varios récords gallegos de su edad.

El del Liceo, nacido en 2012, solo sucumbió ante Marco Martínez, del Cartagonova y un año mayor que él, que ganó con un tiempo de 33 minutos, 36 segundos y 38 centésimas. Casi un minuto más marcó el coruñés (34:27.66). Tercero fue Marc Escribá, del Amposta (34:46.72). En la misma categoría, pero en femenino, su compañera Silvia Ortiz fue novena, aunque tercera entre las nacidas en 2012.

Éxito de la Travesía Solidaria a Nado pola ELA 2025 Más información

En la absoluta, sobre una distancia de 5.000 metros, tanto Mateo García como Paula Otero también partían entre los candidatos al podio. Los dos venían de competir con la selección española en el Meeting de Ginebra, el primero incluso subiéndose al podio, y ya habían dejado muestras de su buen momento de forma.

García, de 20 años, tuvo un duro competidor en el vigués Mario Méndez, que compite por el Santa Olaya asturiano y que batió el récord de España con 52:25.35. Le puso el listón alto, pero el coruñés llegó segundo con 53:16.83. Tercero fue Cristóbal Vargas, con 53:33.40, que batió la plusmarca de 19 años.

Paula Otero y Mateo García, del CN Arteixo, con sus medallas en el Campeonato de España de larga distancia Cedida

Otero también conoce de sobra a sus rivales, que son sus compañeras de entrenamientos y con las que ya lleva un par de temporadas luchando por las clasificaciones para las grandes citas internacionales. Son tres y solo tienen cabida dos, así que una tiene que quedarse fuera.

Este año, de momento, la malagueña, ex del Liceo, María de Valdés, parece un peldaño por encima. En Elche se impuso con 55:56.46. Ángela Martínez y Paula Otero llegaron muy por detrás y con solo nueve segundos entre ellas: 57:00.90 para una y 57:09.10 para la del Arteixo.

La actuación de la natación coruñesa se completó con la octava posición en júnior 2 de Paula Rodríguez, también del CN Arteixo, con un tiempo de 1h03:38.03.