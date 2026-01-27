Mi cuenta

O Noso Deporte | Natación

Dos platas para el coruñés Mateo García en el Meeting de Ginebra

El nadador del CN Arteixo brilló en las pruebas de 1.500 y 800 en las que su compañera Paula Otero fue cuarta y sexta

María Varela
María Varela
27/01/2026 09:36
Mateo García, del CN Arteixo, con sus dos medallas en el Meeting de Ginebra
Mateo García, del CN Arteixo, con sus dos medallas en el Meeting de Ginebra
Cedida
Mateo García fue uno de los grandes protagonistas del Meeting de Ginebra en el que participó el pasado fin de semana con la selección española junto a su compañeras del CN Arteixo Paula Otero. El nadador coruñés se colgó dos medallas de plata en las pruebas de 800 y 1.500 metros, demostrando un buen momento de forma antes del Campeonato de España de larga distancia que se celebrará el sábado en Elche, primer punto de partida hacia las competiciones internacionales del próximo verano tanto en piscina como sobre todo en aguas abiertas.

Imagen de la travesía

Éxito de la Travesía Solidaria a Nado pola ELA 2025

Más información

García, de 20 años y que esta temporada se trasladó a Málaga para entrenar en el centro de alto rendimiento especializado en fondistas, abrió su calendario con los 800 metros, en los que firmó un tiempo de 8:03.84. Solo fue superado por Cristóbal Vargas con 8:03.54 en una apretada llegada. Al día siguiente afrontó los 1.500 metros. Se repitió el guión, con Vargas en primera posición (15:27.94) y el coruñés en la segunda (15:28.71). En ambas distancias se quedó cerca de sus récords gallegos (8:00.80 y 15:22.91) sin estar todavía en un momento de puesta a punto. De hecho, tanto él como Otero se desplazaron a Suiza después de una concentración con la que empezaron el año en Lanzarote.

Almudena Quereda

Almudena Quereda reescribe su historia

Más información

Su compañera de entrenamientos y club Paula Otero no pudo subir al podio, aunque se quedó cerca de él. Sobre todo en la prueba de 1.500 metros, en la que fue cuarta, superada por un trío de españolas encabezado por María de Valdés. En 800 metros fue sexta con una nueva victoria de la malagueña, ex del Liceo. El sábado ella también tendrá cita en Elche, lo mismo que los infantiles Guille Simón y Silvia Ortiz (Liceo) y la júnior Paula Rodríguez (Arteixo). 

