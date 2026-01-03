Mi cuenta

O Noso Deporte | Natación

Paula Otero y Mateo García empiezan el año en Lanzarote

Los nadadores del Arteixo participan desde hoy hasta el día 15 en una concentración con la selección española

María Varela
María Varela
03/01/2026 04:05
Paula Otero y Mateo García, en la Copa del Mundo de aguas abiertas disputada en Ibiza
Cedida
Ya es tradición que el equipo español de aguas abiertas inicie el año de concentración y para la de 2026 contará con los coruñeses Paula Otero y Mateo García, ambos del CN Arteixo, que desde hoy y hasta el próximo día 15 se refugiarán del frío invernal en Lanzarote junto a otros diez nadadores nacionales. 

El objetivo es preparar las citas internacional de verano, con el Campeonato de Europa de París como principal objetivo para ambos. Otero incluso ya sabe lo que es ser medallista a nivel continental con la plata que se colgó la temporada pasada en la novedosa prueba de knock out.

Campeonato Gallego

En los últimos días de 2025 García fue uno de los triunfadores en el Campeonato Gallego de invierno que tuvo lugar en Lugo. Se llevó dos medallas de oro, un récord de los campeonatos y el premio a la mejor marca masculina de la competición y se quedó a escasas centésimas de batir el récord gallego tanto de 800 como de 1.500. 

La cita autonómica destacó otros nombres de la natación local. Uno el de Paulo Rivas, del CN Coruña, que se confirmó como una de las grandes promesas con sus triunfos en 200 y 400 libres y las mejores marcas gallegas de 17 años, además del récord gallego con sus compañeros de club (Jorge Souto, Pablo Gómez y Manuel Souto) en el relevo de 4x200. Diego Suárez (Casino) y Guillermo Simón (Liceo) también batieron las plusmarcas de sus categorías de 17 y 13 años respectivamente. 

