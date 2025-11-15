Mi cuenta

O Noso Deporte | Natación

Mateo García se cuelga su segundo bronce en el Nacional

Fue tercero en los 1.500 metros libres, la misma posición en el podio que dos días antes en los 800

María Varela
María Varela
15/11/2025 23:21
Mateo García, del CN Arteixo, con su bronce en el Nacional
Mateo García, del CN Arteixo, con su bronce en el Nacional
Cedida

Mateo García se colgó otro bronce en el Campeonato de España Open de invierno que se está disputando en Barcelona. El nadador del CN Arteixo ya había sido tercero en 800 metros y ayer repitió lugar en el podio en los 1.500 por detrás de Cristóbal Vargas, que batió la mejor marca nacional de 18 años, y de Mario Méndez, ambos con mínima para el Campeonato de Europa con 14:46.15 y 14:46.26 respectivamente. El coruñés paró el cronómetro en 14:59.24, por primera vez por debajo de los 15 minutos, pero a un segundo del récord gallego, establecido en 14:58.31. Los días anteriores ya había conseguido rebajar los de 400 y 800 metros.

Mateo García bate el récord gallego de 800 libres para colgarse el bronce nacional

La participación coruñesa en el Nacional se cerrará hoy con su compañera Paula Otero, bronce y mínima en 1.500, baza ahora en los 800 metros en los que parte con la tercera mejor marca de las participantes. 

