Mateo García bate el récord gallego de 800 libres para colgarse el bronce nacional

Mateo García en una imagen de archivo

Mateo García se colgó la medalla de bronce en los 800 metros libre en la primera jornada del Campeonato de España Open en piscina corta que se está disputando en Barcelona. El nadador del CN Arteixo batió el récord gallego con un tiempo de 7:52.55, pero no pudo lograr la mínima para el Campeonato de Europa que sí consiguió su compañero de entrenamientos en Málaga Miguel Méndez, que se proclamó campeón con 7:43.97. Segundo fue Alonso González (7:48.83).

Otro resultado destacado de la jornada fue la sexta plaza de su también compañera, en su caso tanto de centro de alto rendimiento como de club, Paula Otero en los 400 libres que ganó Ainhoa Campabadal con una mínima para el Campeonato de Europa que la gallega Carla Carrón también había conseguido en las eliminatorias y que no pudo refrendar en la final, en la que fue tercera. Segunda fue Ángela Martínez mientras que Otero acabó sexta con 4:11.17.

Varios nadadores de los clubes de A Coruña y zona metropolitana compitieron en la primera jornada. Alba Gómez (CN Arteixo) firmó en series de 100 metros mariposa el cuadragésimo registro de 43 participantes. También competirá en la prueba corta, en el 50 y 100 libres y en el 100 estilos. Su hermano y compañero de club Miguel Ángel Gómez hizo el vigésimo sexto en 200 braza, estilo en el que compitieron en la ronda calificatoria un total de 47 nadadores, parando el crono en 2:18.55. En 50 espalda, Xabier Carneiro (CN Panas) paró el reloj en 27.06, el sexagésimo segundo registro de los 64 participantes. Finalmente, en 200 braza, Carla Jiménez, también del CN Panas herculino, firmó un tiempo de 2:43.33, el cuadragésimo primero de las 44 nadadoras en liza.

En la jornada de este sábado nadarán 50 libre Alba Gómez (CN Arteixo), Pablo Gómez (CN Coruña) y Antón Ares y Cristian Bravo (CN Panas); 400 libre Mateo García (CN Arteixo), y 1.500 Paula Otero (CN Arteixo).