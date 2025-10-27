La coruñesa Almudena Quereda entra en el libro Guinness de los récords

Almudena Quereda recibe las últimas indicaciones de su entrenador antes de la prueba Javier Alborés

La coruñesa Almudena Quereda entrará en el libro Guinness de los récords. Lo hará como la nadadora amputada que ha recorrido una mayor distancia a nado en el mar. Un hito que logró en las aguas coruñesas hace exactamente un mes durante la competición de la Travesía Costa.

El 28 de septiembre siempre será una fecha especial para ella, ya que ese día del año 2019 sobrevivió a un accidente en el que tuvo que tuvo que ser amputada de la parte inferior de su pierna derecha.

Seis años más tarde, el 28 de septiembre de 2025, Almudena Quereda se alzó como vencedora de la Travesía Costa Coruña frente a nadadoras sin ningún tipo de discapacidad en la distancia de diez mil metros. “Hace seis años estaba luchando para levantarme, ahora levanto un récord del Mundo”, escribió Almudena en sus redes sociales.