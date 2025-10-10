Paula Otero, decimocuarta en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Mateo García y Paula Otero Cedida

Paula Otero y Mateo García acabaron fuera de los puestos de honor en los 10 kilómetros de la cuarta y última etapa de la Copa del Mundo de agua abiertas que se disputó en Aranci (Cerdeña). Otero finalizó en el puesto 14 de la categoría femenina, aunque cerca de los puestos de cabeza mientras que García se clasificó en la trigésima posición, a casi un minuto del vencedor.

De menos a más, y sobre todo con una gran última vuelta, solo 13 segundos superaron a Otero de la cabeza, en donde la italiana Ginevra Tadeucci se coronó ante su público no solo como ganadora de la prueba, sino de la general de la Copa del Mundo. Ya llegaba como primera y refrendó la posición ante el empuje de la española Ángela Martínez, que era segunda y acabó en la quinta posición. María de Valdés fue décima.

Tanto a Paula Otero como a Mateo García, ambos del Club Natación Arteixo, les queda la participación en los 3 kilómetros knockout, que se disputarán este sábado.