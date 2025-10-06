Paula Otero, distinguida en la Gala de la Federación Española

María de Valdés y Paula Otero en la Gala de la RFEN Instagram

Paula Otero fue una de las homenajeadas en la Gala de la Federación Española de Natación que se celebró el pasado viernes en la sede del Comité Olímpico Español. La coruñesa recibió la medalla al Mérito Deportivo por su plata en el Campeonato de Europa de aguas abiertas en la prueba de knock out y estuvo rodeada de estrellas del mundo acuático, como los campeones del mundo de waterpolo, con Felipe Perrone a la cabeza, y de natación artística, con Iris Tió y Dennis González como sus estandartes.

Otero sigue recogiendo los frutos de su esfuerzo. Sobre todo de su resiliencia. Porque después de una temporada sin resultados siguió luchando y su recompensa fue proclamarse subcampeona de Europa en la novedosa prueba de 3 kilómetros knock out de las aguas abiertas. Además se clasificó para el Campeonato del Mundo, el primero en categoría absoluta, donde no pudo brillar, pero le sirvió para coger experiencia para el futuro.

Rivales y compañeras

Junto a ella estuvo María de Valdés, que durante siete años vivió y entrenó en A Coruña a las órdenes de Jesús de la Fuente en el Club Natación Liceo y que también fue premiada con la medalla al Mérito Deportivo, en su caso por el bronce en los 5 kilómetros del mismo Europeo. También fue cuarta en el Campeonato del Mundo en la distancia olímpica de 10.

Las dos, que ahora son compañeras en el Centro de Alto Rendimiento de Málaga en un grupo en el que se han juntado las y los mejores fondistas nacionales, estarán este viernes y sábado en la cuarta etapa de la Copa del Mundo que se disputa en Sicilia junto a Ángela Martínez, que marcha segunda en la general.

También estará Mateo García (y el también gallego Mario Méndez), compañero de Otero en el CN Arteixo y que precisamente se acaba de mudar a la localidad andaluza para integrarse en este grupo después de dos años en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra. Mateo García compitió hace dos semanas en la Copa de Europa en Barcelona en la que acabó en el puesto doce de la general y como primer español.