Jacobo Garrido roza el podio en su estreno en el Mundial de Singapur

Jacobo Garrido, a su regreso de los Juegos de ParísQuintana

Los 100 mariposa eran una nueva bala en el repertorio de Jacobo Garrido y el coruñés demostró que no estaba equivocado en apostar por ella al rozar el podio en su estreno en el Campeonato del Mundo de natación adaptada que se está disputando en Singapur.

Garrido firmó la quinta posición, a solo una décima de la medalla de bronce y a una centésima de la de chocolate. El campeón fue el italiano Simone Barlaam, con el que el coruñés compartió entrenamientos en el CAR de Sant Cugat en la fase final de la preparación para el Mundial, con un tiempo de 57.96, récord de los campeonatos. Y segundo fue el australiano Timothy Hodge con 1.00.13.

La lucha por el podio estuvo muy igualada y finalmente el premio fue para el también australiano Lewis Bishop con 1.01.14. Cuarto acabó el alemán Malte Braunschweig con 1.01.26 mientras que Jacobo Garrido, con una espectacular remontada en el segundo largo, firmó 1.01.27.

El premio extra para el coruñés es que se impuso al otro español en la final, José Antonio Marí-Alcaraz, que cerró la clasificación con el octavo puesto en 1.01.92. Esto podría valerse a Garrido un billete para el relevo español de estilos, también candidato al podio.

Próximas pruebas

Después de demostrar que está en un buen momento de forma, a Jacobo Garrido le quedan dos balas más en Singapur. El jueves afrontará su prueba reina, los 400 libres, en la que fue campeón del mundo en 2018 y tiene dos diplomas olímpicos. Optará al podio, de nuevo con Barlaam como máximo rival. Antes tocarán los 100 libres, en los que además también buscará meterse en el relevo.