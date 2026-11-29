Alejandro Canosa da indicaciones a los jugadores del CDM Germán Barreiros

Si la semana pasada hubo una mala jornada en la OK Plata, con la única victoria del Lubiáns, en esta ninguno de los equipos coruñeses, que jugaban todos fuera de casa, puso sacar nada positivo de sus compromisos. Cuatro partidos, cuatro derrotas: la del CDM en Vila-seca (3.0); la del Dominicos en Oviedo (3-2) y las del Ordes en la pista del Barça B (6-3) y del Lubiáns en la del Tordera (5-2).

El CDM se quedó además sin marcar en su encuentro contra el Vila-seca, en el que desperdició dos penaltis y una falta directa. Después del empate a cero al descanso, el conjunto catalán fue más efectivo y Verdú, Pascual y Querol hicieron que sus goles valiesen una victoria local que además les aleja de la zona de peligro y hace que los coruñeses empiecen a verla de cerca.

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Sobre todo porque la derrota del Dominicos en Oviedo afectó de rebote a sus paisanos, porque ahora los asturianos los igualan a nueve puntos. Tenían los de la Ciudad Vieja una oportunidad para no desengancharse del tren de cabeza peor la dejaron escapar. Oriol Lladó marcó en la primera parte y Pablo Cancela igualó en el inicio de la segunda, aunque Lladó volvió a perforar la portería dominica. Miguel López anotó el 2-2, pero solo duró un minuto la alegría antes de que Nil Pascal anotase el que sería definitivo 3-2.

En Barcelona, el Ordes aguantó el ritmo del filial azulgrana hasta los últimos cuatro minutos. Con 4-3, los culés anotaron dos tantos seguidos cuando los de José Ramón López, para los que marcaron Marcos Vaamonde (2) y Marcos Vieites, estaban volcados buscando el empate. También el Lubiáns se mantuvo en el marcador en Tordera hasta el 3-2 con el que Gorka Oliveira metía a los suyos a luchar por algo más, pero otro tren que se les escapó y más con la victoria del Oviedo.

En la OK Bronce, el Oleiros se llevó el derbi provincial contra el Borbolla en Monte Alto con claridad (1-8) y se mantiene en tercera posición recortando la distancia con el líder, un filial del Liceo que se dejó dos puntos en su visita al Traviesas (3-3).