Efe Muñoz, en el partido contra el Voltregà Patricia G. Fraga

El Marineda logró una importante victoria en Mataró, donde se impuso por 0-2 al conjunto local que se presupone que, como también recién ascendido a la OK Liga Iberdrola, será un rival directo en la lucha por la permanencia. De hecho, las coruñesas salen de la zona de peligro y, con 7 puntos, adelantan al conjunto catalán, que se queda con seis. Y ya pueden pensar en el derbi de la próxima semana, cuando recibirán el sábado en el Palacio de los Deportes de Riazor al Raxoi.

El partido se decidió en los detalles y eso que el Marineda siempre estuvo un punto por encima de las locales. Sin embargo, en la primera parte no consiguió desnivelar el marcador, que no se movía ni para unos ni para otros. El Mataró tuvo una superioridad para adelantarse por una azul a Mencía Mosquera. Salió Lorena Hernández a defender la portería y cumplió sin encajar. Alba Garrote, Luchi Maldonado y Efe Muñoz lideraban la ofensiva en la delantera, pero tampoco llegaba el gol. Los equipos igualaban a goles, faltas y al final de la primera parte, a azules con la vista por Mariona Buyreu. Las coruñesas tampoco aprovecharon la superioridad.

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La segunda parte no cambió un escenario que parecía que solo se podía romper con una individualidad. Y para eso, el Marineda cuenta con una de las jugadoras más en forma de la categoría. Alba Garrote encendió el motor, se coló hasta delante de la portera y definió a la escuadra. Ya por delante del marcador, las de Ángel Galmán incrementaron su dominio e intentaban sentenciar a la contra. Pudo llegar con un penalti de Icía Brea. La paró la portera local, que en el rechace derribó a la jugadora del equipo coruñés con el stick sin que los árbitros señalaran nada. Y lo hizo de la manera más desafortunada para el Mataró, con un disparo de Efe Muñoz que rebotó en la valla y que una jugadora de su propio equipo introdujo sin querer en la portería. Ya en la recta final, Alba Garrote tuvo en su stick el tercero con una falta directa. Lo hizo todo bien, pero el tiro acabó en el palo.